Läkähdyttävä helleviikko huipentuu Euroopassa – teinipoika kuoli lämpöhalvaukseen Espanjassa

Espanjassa 17-vuotias poika on kuollut lämpöhalvaukseen Andalusiassa, viranomaiset kertovat.

Peltotöissä ollut poika oli tuntenut yhtäkkiä huimausta ja pulahtanut uima-altaaseen vilvoitellakseen. Hän oli kuitenkin saanut kouristuksia ja altaasta noustuaan romahtanut maahan. Poika toimitettiin sairaalahoitoon Cordoban kaupunkiin. Hän kuoli sairaalassa.

Helleaalto on jatkunut ympäri Eurooppaa yli viikon. Espanjassa lämpötila on kivunnut tänään monin paikoin yli 40 asteeseen. Huippuhelteen odotetaan jatkuvan maassa ainakin lauantaihin asti.

Espanjan 50 osavaltiosta 34:ssä on voimassa palovaroitus. Katalonian itsehallintoalueella on roihunnut helleaallon avittamana tuhoisin maastopalo vuosikymmeniin. Paloa sammuttamassa on ollut satoja palomiehiä ja sotilaita sekä 15 sammutuskonetta. Perjantaihin mennessä palo oli tuhonnut jo 6 500 hehtaaria maastoa.

Katalonian sisäministeri Miquel Buch on kehottanut alueen asukkaita turvautumaan kaikkiin mahdollisiin varotoimiin helteen takia.

Ranskassa lämpötila voi nousta kaikkien aikojen ennätykseen

Ranskassa odotetaan, rikkoutuuko tänään kaikkien aikojen lämpöennätys. Lämpötila voi nousta meteorologien mukaan jopa 45 asteeseen.

– On todella poikkeuksellista, jos tämä ennätys menee rikki jo näin aikaisessa vaiheessa vuotta, meteorologi Christelle Robert kommentoi.

Nykyinen lämpöennätys Ranskassa on 44,1 astetta, joka mitattiin elokuussa 2003.

Ranskan ilmatieteen laitoksen mukaan jo keskiviikkona maassa syntyi kesäkuun lämpöennätys, 34,9 astetta.

Maan terveysministeri Agnes Buzyn varoitti eilen, että ihmisten tulisi varautua hellehuippuun. Hän myös harmitteli, että kaikki eivät ota varoituksia tosissaan ja valitti ihmisistä, jotka ovat jättäneet lapsiaan kuumaan autoon tai lähteneet lenkille keskellä kuuminta päivää.

Maan kouluja ei ole suljettu keskitetysti, mutta osa kouluista on kuitenkin päättänyt pitää tänään ovensa kiinni, osa on taas neuvonut vanhempia pitämään lapset kotona.

Pariisissa, Lyonissa, Marseillessa ja Strasbourgissa viranomaiset ovat myös rajoittaneet autoliikennettä ilmansaasteiden kertymisen vuoksi.