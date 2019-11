Lapsen oikeuksien sopimus täyttää 30 vuotta – ilmastonmuutos uhkaa menneiden vuosikymmenten saavutuksia

Kansainvälinen lapsen oikeuksien sopimus täyttää tällä viikolla 30 vuotta. YK:n lastenjärjestö Unicefin mukaan 30 vuodessa on saavutettu paljon, mutta erityisesti köyhimpien lasten tilanteessa ei edelleenkään ole kehumista.

– On vaikuttavaa, minkälaisia parannuksia lasten asemaan on saatu viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana. Yhä useammat lapset elävät pidempään, ovat terveempiä ja heidän elämänsä on parempaa, sanoo Unicefin pääjohtaja Henrietta Fore.

Esimerkiksi maailmanlaajuinen lapsikuolleisuus on laskenut merkittävästi. Vuonna 1990 yli 12 miljoonaa lasta kuoli ennen viisivuotissyntymäpäiväänsä, vuonna 2018 vastaava luku oli 5,2 miljoonaa.

Myös aliravittujen lasten osuus on miltei puolittunut. Vuonna 1990 lähes 40 prosenttia maailman lapsista kärsi aliravitsemuksesta. Vuonna 2018 osuus oli enää 22 prosenttia.

Unicefin mukaan merkittävää on myös, että yhä useampi lapsi pääsee kouluun. Sopimuksen voimassaoloaikana koulunkäynnin ulkopuolella olevien alakouluikäisten lasten määrä on pudonnut 18 prosentista kahdeksaan prosenttiin.

Moni ei opi koulussa tarvitsemiaan asioita

Uusiksi lapsien kohtaamiksi haasteiksi Unicef nimeää muun muassa ilmastomuutoksen. Järjestö muistuttaa, että lapset kärsivät eniten ilmastonmuutoksen vaikutuksista, kuten sään äärioloista, ruokapulasta ja taudeista. Muita uusia ongelmia ovat esimerkiksi lisääntynyt muukalaisvastaisuus sekä netissä tapahtuva hyväksikäyttö, ahdistelu ja kiusaaminen.

Joissain kysymyksissä kehitys on pysähtynyt viimeisten kymmenen vuoden aikana. Esimerkiksi koulun ulkopuolella olevien lasten määrä on pysynyt samana. Lisäksi monet lapset eivät koulussa opi edes perusasioita saati taitoja, joilla he selviäisivät nykymaailman haasteista, Unicef sanoo.

Myös rokotesuoja on paikoin heikentynyt huolestuttavasti. Esimerkiksi tuhkarokkotapausten määrä on lähtenyt viime vuosina merkittävään nousuun. Vuonna 2018 maailmanlaajuisesti todettiin liki 350 000 tuhkarokkotartuntaa, mikä oli Unicefin mukaan kaksinkertainen määrä vuoteen 2017 verrattuna.