"Lapset ovat kokeneet sellaista, mitä ei haluaisi yhdellekään" – nälkä ja sairaudet vaivaavat USA:n Meksikon-rajan ylittäjiä

Kansainvälinen Pelastakaa lapset -järjestö on huolissaan lasten tilanteesta Yhdysvaltojen Meksikon-rajan ylitysten yhteydessä ja turvapaikkaprosesseissa. Lapset ovat kipeästi ruoan ja hygienian tarpeessa.

Järjestö aloitti työnsä rajaosavaltiossa New Mexicossa kesäkuun lopulla ja toimii väliaikaissuojissa kahdessa pienessä kaupungissa: 14 000 asukkaan Demingissä ja 102 000 asukkaan Las Crucesissa.

Väliaikaissuojiin tulevat ovat turvapaikanhakijoita, joilla on lupa olla Yhdysvalloissa. He viipyvät järjestön ja paikallisten

hoivissa yhdestä kolmeen päivää.

Järjestön työntekijät varmistavat, että väliaikaissuojien ilmastointi, lattiapinnat ja rakenteet ovat kunnossa. He myös ohjeistavat muita majoituksen järjestäjiä, paikallisia kirkkoja.

– Vapaapäiviä ei ole pidetty kesäkuun lopun jälkeen montakaan, projektin johtaja Barbara Ammirati kertoo puhelimitse STT:lle.

Lapsille koituu väistämättä traumoja

Ammiratin mukaan suojiin saapuvat lapset ovat kokeneet kovia.

– On selvää, että kohtaamamme lapset ovat kokeneet sellaista, mitä kukaan meistä ei haluaisi heidän kokevan, hän sanoo.

– He ovat peseytymättömiä ja nälkäisiä, mutteivät silti välttämättä syö tarjottua ruokaa. Eivät suinkaan siksi että olisivat nirsoja, vaan koska ruoka eroaa kulttuurisesti niin paljon heidän tavallisesta ravinnostaan.

Lapsilla ilmenee sairauksia, kuten influenssaa, hepatiittia ja tuberkuloosia. He voivat vaikuttaa myös henkisesti stressaantuneilta. Lisäksi streptokokkibakteerin aiheuttamaa nielutulehdusta on esiintynyt niin paljon, ettei sitä ole enää edes testattu erikseen.

Ammirati huomauttaa, etteivät kaikki tulijat välttämättä uskalla kertoa sairaudestaan tai sellaisen epäilystä.

– He pelkäävät, että jos heillä on vaikkapa virtsatientulehdus, heidät eristetään muista ihmisistä ja perheestään.

Aikuiset saavat lepohetken

Väliaikaissuojiin tulevien keskuudessa voi vallita epäusko vapaudesta ja pelko sen menetyksestä.

– Ihmiset eivät heti tiedä olevansa vapaita, kun he ylittävät rajan ja saapuvat luoksemme pakettiautoilla. Kun lapsia kutsutaan järjestämällemme leikkialueelle, vanhemmat eivät tiedä, odotetaanko heiltä siitä jotain maksua vai onko toiminta ilmaista, Ammirati kertoo.

Ennen väliaikaissuojaan tuloaan perheet ovat ehtineet matkustaa pitkään.

– Kun vanhemmat sitten vihdoin sisäistävät olevansa turvallisessa paikassa, jossa on mukavia ihmisiä ja he näkevät lastensa pitkästä aikaa leikkivän, he saattavat nukahtaa siihen paikkaan, Ammirati kertoo.

Paikalliset avasivat ovensa, mutta tulijoita on liikaa

Paikallisvoimat Demingissä ja Las Crucesissa eivät ole yksin riittäneet suuren maahantulijoiden määrän kanssa, eikä New Mexicon osavaltiossa toimi muuta kansallista tai kansainvälistä organisaatiota.

– Nämä kaupungit ovat köyhiä, mutta ne ovat halunneet tarjota suojaa maahantulijoille. Määrät kasvoivat kuitenkin niin suuriksi, etteivät esimerkiksi paikalliset kymmenen pientä kirkkoa pystyneet vastaamaan tarpeeseen mitenkään.

Järjestö toimii yksityisin lahjoituksin ja rahoittaa nyt väliaikaissuojissa joitakin välttämättömimpiä lääkäripalveluita sekä hygieniatarvikkeita.

Leikkialueiden ohella äideille ja rintaruokinnassa oleville lapsille järjestetään omia rauhallisia alueita. Vanhemmat voivat myös lukea lapsilleen kirjoja.

Käytäntö kiristyy entisestään

Tällä viikolla muun muassa uutistoimisto AFP kertoi, että Yhdysvaltojen kriteerit Meksikon rajan ylityksille ovat tiukentuneet ennestään. AFP:n mukaan syyt Yhdysvaltoihin pyrkimiseen liittyvät pakenemiseen väkivallasta ja köyhyydestä.

Kansainvälisen Pelastakaa lapset -järjestön

mukaan kyse on siitä, että tulijoita käännytetään rajalta takaisin Meksikoon.

Järjestön vanhempi johtaja Jeanne-Aimee De Marrais toteaa STT:lle, ettei heidän työnsä kuitenkaan liity lakeihin ja käytäntöihin. Se alkaa siitä, kun he kohtaavat lapsiperheet väliaikaissuojissa.

Perheet jakautuvat jälleennäkemisen toivossa

Projektijohtaja Ammirati sanoo, että on tärkeää erottaa toisistaan väliaikaissuojat ja pidätyskeskukset. Jälkimmäisiä hallinnoi maan liittovaltion hallitus, kun taas väliaikaissuojia operoidaan osavaltiotasolla.

Kansainvälinen avustusjärjestö ei työskentele pidätyskeskuksissa, jotka ovat olleet esillä mediassa, koska niissä lapsia joutuu erilleen vanhemmistaan. Väliaikaissuojiin lapsen kanssa tulee aina vähintään yksi aikuinen huoltaja. Perheet voivat kuitenkin niissäkin olla hajallaan.

– Ennen rajan ylitystä perhe on voinut jakautua kahtia, jotta mahdollisuus edes jonkun turvaan pääsemiseksi olisi isompi. Tänne voi tulla vaikkapa isä ja lapsi, joilla ei ole minkäänlaista tietoa siitä missä on perheen äiti, pidätettynä vai väliaikaissuojassa. Yritämme auttaa siinäkin, että perheenjäsenet saisivat yhteyden toisiinsa, Ammirati kertoo.

Järjestön työntekijät auttavat myös väliaikaissuojaan tulleita suunnittelemaan matkaansa suojista eteenpäin ja esimerkiksi valitsemaan bussin vai junan välillä. Moni tulijoista ei ole ollut koskaan aiemmin ulkomailla.