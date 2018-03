Lassa-kuumeeseen kuollut jo 110 henkeä Nigeriassa

Nigeriassa jo 110 ihmistä on kuollut lassa-kuumeeseen tänä vuonna, maan terveysviranomaiset ilmoittivat tiistaina.

Viime viikolla maailman terveysjärjestö WHO kertoi, että epidemian uhreja on 72 henkeä. Tuolloin tartuntoja oli varmistunut 317, nyt määrä on 353. Luvut ovat laboratoriokokein todennettuja tartuntoja.

Lassa-kuumetapauksia on raportoitu joka toisessa Nigerian 36 osavaltiossa. 16 sairaanhoidon työntekijää on sairastunut.

Maan terveysministeri Isaac Adewole sanoi tiistaina, että Nigeriaan on saapumassa rokotteita sairautta vastaan.

Lassa-kuume on verenvuotokuume ja sukua ebolalle ja Marburgin taudille. Nimensä sairaus on saanut nigerialaisesta Lassan kaupungista, jossa se todettiin ensimmäisen kerran 1969.