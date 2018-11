Lassila & Tikanojan toimitusjohtaja ja UPM-johtaja kuolivat Zimbabwen pienkoneturmassa

Lassila & Tikanojan toimitusjohtaja Pekka Ojanpää on kuollut Zimbabwen eilisessä pienkoneturmassa.

Turmassa uskotaan kuolleen myös UPM Biorefining -liiketoiminnan johtajan Heikki Vappulan, yhtiö kertoo pörssitiedotteessaan.

Vappula oli Zimbabwessa yksityismatkalla, ja viranomaiset ovat vahvistaneet hänen nimensä olleen onnettomuuskoneen matkustajalistalla, tiedotteessa sanotaan.

Vappula oli 51-vuotias. Hän aloitti UPM:n palveluksessa vuonna 2006. Ennen uraa metsäteollisuudessa Vappula toimi Nokian palveluksessa 13 vuotta.

Zimbabwen yleisradioyhtiö julkaisi aiemmin tänään onnettomuudessa kuolleiden nimet. Lassila & Tikanoja vahvistaa, että kuolleiden joukossa on myös sen toimitusjohtaja Ojanpää.

Turmassa kuoli kaikkiaan neljä suomalaista sekä koneen lentäjä. Pienkone syöksyi maahan vuoristoisella seudulla Masvingon maakunnassa eilen.

– Välitämme osaltamme syvimmät osanotot omaisille ja läheisille ja yritämme tässä nyt itsekin ymmärtää tätä tapahtunutta, yhteiskuntajohtaja Jorma Mikkonen sanoo STT:lle.

Mikkosen tietojen mukaan Ojanpää oli Zimbabwessa lomailemassa metsästysmatkalla.

Ojanpään oli tarkoitus lopettaa yhtiössä kuun lopussa siirtyäkseen Suomisen toimitusjohtajaksi. Lassila & Tikanojan väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi on nimitetty talousjohtaja Tuomas Mäkipeska.

Suominen aloittaa välittömästi uuden toimitusjohtajan haun.

Sipilä esitti osanottonsa

Ulkoministeriö kertoi aiemmin tänään Twitterissä saaneensa vahvistuksen Zimbabwen viranomaisilta, että turmassa kuoli neljä suomalaista. Ministeriön viestinnästä kerrotaan STT:lle, että vahvistus saatiin Zimbabwen poliisilta ja ulkoministeriöstä.

Yksityisyyden suojan vuoksi ulkoministeriö ei kommentoi uhreja koskevia yksityiskohtia.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on esittänyt Twitterissä surunvalittelunsa turmasta.

– Erittäin surullisia uutisia Zimbabwesta. Lämmin osanottoni ja jaksamista omaisille, hän kirjoittaa.

Ulkoministeriön tietoon tulee vuosittain yli 500 ulkomailla menehtynyttä suomalaista.

– Totta kai se vaihtelee vuosittain, ministeriön viestinnästä kerrotaan.

Sää oli onnettomuushetkellä hyvä

Turmasta tiedetään vielä varsin vähän. Esimerkiksi onnettomuuden syytä ei vielä tiedetä. Nyathin mukaan sää oli onnettomuushetkellä hyvä.

Myöskään konetyypistä ei ole varmaa tietoa. Ensimmäisten mediatietojen mukaan onnettomuuskone oli Cessna 182 -mallinen, mutta myöhemmin kerrottiin, että kone olisikin ollut Cessna 206, joka on kooltaan suurempi.

Onnettomuustutkintakeskuksen (Otkes) johtaja Veli-Pekka Nurmi kertoi perjantaina, että C182 on niin pieni, ettei kyytiin mahtuisi viittä ihmistä. Hänen mukaansa kyytiin mahtuisi lentäjän lisäksi korkeintaan kolme matkustajaa.

– En ota kantaa konetyyppiin, mutta jos konetyyppi on tuo, uhrien määrä ei ole 1+4, Nurmi sanoi perjantaina.

Nurmen mukaan Otkes, ulkoministeriö ja keskusrikospoliisi (KRP) selvittävät kaikki lento-onnettomuutta.

Paikallisen safariyrittäjän kerrotaan lentäneen konetta

Paikallismedian mukaan turmakone oli matkalla Buffalo Rangen lentokentältä Victorian putouksille.

Suomen kunniakonsulin vaimo Sally Ward kertoi uutistoimisto AFP:lle eilen, että suomalaiset olivat metsästysturisteja. Esimerkiksi ZwNews-sivusto kertoo puolestaan, että turistit olivat matkalla Victorian putouksille kalastamaan ja katselemaan nähtävyyksiä.

Paikallismediassa on laajalti kerrottu, että turmakonetta lensi paikallinen ammattimetsästäjä, joka oli yksi Buffalo Range Safaris -yrityksen omistajista. Yrityksen Facebook-sivujen mukaan yritys on järjestänyt metsästysmatkoja yli 40 vuoden ajan. Yritys on perustettu vuonna 1973.

Safariyrittäjän ystävä kertoi STT:lle, että yrittäjä johti myös Chiredzi River -luonnonsuojelualueen toimintaa. Suojelutoiminnan tavoitteena on muun muassa estää salametsästystä.

Yrittäjä oli laajalti tunnettu. Facebookissa on esitetty kymmeniä osanottoja onnettomuudessa kuolleen yrittäjän omaisille.