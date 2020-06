Latinalaisessa Amerikassa jo yli 70  000 koronakuolemaa, Yhdysvalloissa lähestytään kahden miljoonan tartunnan rajaa

Koronavirus jatkaa leviämistään Latinalaisessa Amerikassa, missä on rekisteröity jo yli 70 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Uutistoimisto AFP perustaa luvun eri valtioiden terveysministeriöiden julkaisemista tilastoista tehtyihin laskelmiinsa.

Todelliset luvut ovat todennäköisesti tätä suurempia, sillä kaikkia tartuntoja ei vahvisteta testein. Myös eri maiden tavoissa tilastoida kuolinsyitä on suuria eroja.

Etelä- ja Pohjois-Amerikka ovat edelleen maailmanlaajuisen terveyskriisin keskiössä, sillä niissä on rekisteröity lähes puolet maailman noin 413 000 koronavirukseen liittyvästä kuolemasta ja 7,3 miljoonasta koronatartunnasta. Myös tämä AFP:n luku perustuu sen eri terveysministeriöiden julkisuuteen antamista luvuista tehtyihin laskuihin.

Johns Hopkinsin yliopiston mukaan Yhdysvallat lähestyy kahden miljoonan koronavirustartunnan rajaa. Maassa todetaan uusia tartuntoja edelleen päivittäin noin 20 000. Viimeisen vuorokauden aikana on rekisteröity lähes 1 100 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Yhdysvallat onkin selvästi pahiten koronasta kärsinyt maa kuolin- ja tartuntaluvuilla mitattuna. Maassa on rekisteröity tähän mennessä kaikkiaan lähes 113 000 koronaan liittyvää kuolemaa ja yli 1 999 000 koronatartuntaa. Koronakuolemia on näin ollen miljoonaa asukasta kohden 348.

Korkeista koronaluvuista huolimatta turismista riippuvaisessa Miamissa avattiin rannat kolmen kuukauden tauon jälkeen.

– Aloin melkein itkeä, kun tulin rannalle, kertoi 63-vuotias matkatoimistovirkailija Julie Isaacson.

Brasilian Sao Paulossa ryhdyttiin avaamaan liikkeitä

Latinalaisen Amerikan maista korona on runnellut alueella pahiten Brasiliaa, jossa on kirjattu lähes 40 000 koronaan liittyvää kuolemaa eli 187 koronakuolemaa miljoonaa asukasta kohden. Viimeisen vuorokauden aikana Brasiliassa kirjattiin lähes 1 300 uutta koronaan liittyvää kuolemaa.

Tästä huolimatta yhdessä maan suurimmista kaupungeista Sao Paulossa ryhdyttiin avaamaan liikkeitä uudelleen keskiviikkona. Toimintojen avaaminen on tarkoitus aloittaa vähitellen. Ostoskeskusten oli määrä aueta torstaina useissa kaupungeissa.

Korona on aiheuttanut runsaasti kuohuntaa myös Meksikossa, missä koronavirukseen liittyviä kuolemia on rekisteröity yli 15 000 sekä Perussa, missä koronaan liittyviä kuolemia on 6 000 ja tartuntoja 208 000.