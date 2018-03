Lavrov: Venäjä vastaa Britannialle karkottamalla brittidiplomaatteja

Venäjä vastaa Britannian diplomaattikarkotuksiin karkottamalla brittidiplomaatteja Venäjältä, kertoo ulkoministeri Sergei Lavrov.

Lavrov ei ilmoittanut karkotettavien diplomaattien määrää tai muita yksityiskohtia suunnitelluista karkotuksista. Hän puhui asiasta uutistoimisto Tassille Kazakstanin pääkaupungissa Astanassa, jossa oli tapaamassa Syyrian ja Iranin ulkoministereitä.

Britannia ilmoitti keskiviikkona karkottavansa 23 venäläisdiplomaattia venäläisen ex-kaksoisagentin Sergei Skripalin murhayrityksen takia.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin edustaja Dmitri Peskov puolestaan sanoi Moskovassa, että Venäjän vastaus Britannian karkotuspäätöksiin tulee "minä hetkenä hyvänsä". Peskovilta kysyttiin, aikooko Venäjä ilmoittaa vastatoimistaan vielä ennen sunnuntain presidentinvaaleja.

Peskovin mukaan Venäjän vastatoimet ovat "hyvin harkittuja". Peskov toisti Venäjän näkemyksen siitä, että Britannia ei ole esittänyt minkäänlaisia todisteita Venäjän syyllisyydestä Skripalin murhayritykseen.

– Ennemmin tai myöhemmin Britannian täytyy esittää jonkinlaista kouriintuntuvaa todistusaineistoa. Ennemmin tai myöhemmin meidän täytyy siirtyä perusteltuihin syytteisiin, ei vain vihjailuihin. Emme ole vielä nähneet sitä, Peskov sanoi.

"Ei uutta kylmää sotaa"

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg toivoo, ettei Skripalin tapaus johda Venäjää ja länttä uuteen kylmään sotaan.

– Me emme halua uutta kylmää sotaa emmekä me halua uutta asevarustelukilpailua. Venäjä on meidän naapurimme ja sen vuoksi meidän täytyy tavoitella parempia suhteita Venäjän kanssa, Stoltenberg sanoi BBC:n haastattelussa.

Stoltenberg korosti, että Venäjän eristäminen ei ole vaihtoehto.

– Jossain vaiheessa myös Venäjä huomaa, että ei ole sen etujen mukaista olla meitä vastaan vaan olla yhteistyössä meidän kanssamme. Me olemme valmiit tekemään niin, jos he osoittavat kunnioitusta kansainvälisen toiminnan perusnormeja ja sääntöjä kohtaan, Stoltenberg jatkoi.

Stoltenbergin mukaan myös Natossa uskotaan Britannian arvioon siitä, että Venäjä on Skripalin murhayrityksen takana.

Britannian ulkoministeri Boris Johnson korosti puolestaan perjantaina, että Britannia ei ole Skripalin tapauksen takia napit vastakkain Venäjän kansan kanssa vaan pikemminkin presidentti Putinin kanssa. Johnson sanoi uskovansa, että Putin on henkilökohtaisesti päättänyt hyökkäyksestä Skripalia vastaan.

Peskov sanoi Moskovassa, että Johnsonin Putin-lausunto oli shokeeraava ja anteeksiantamaton.

– Venäjällä ei ole mitään tekemistä tämän tarinan kanssa, Peskov sanoi.

Myrkky matkatavaroissa Britanniaan?

Brittiläiset tiedusteluelimet epäilevät, että Skripalin ja hänen tyttärensä saama hermomyrkky tuli Moskovasta Britanniaan matkatavaroissa. Asiasta kertoo brittilehti The Telegraph.

Tiedusteluelimet epäilevät, että Novitshok-hermomyrkky päätyi 33-vuotiaan Julija Skripalin matkatavaroihin esimerkiksi jossakin vaatekappaleessa, kosmetiikkatuotteessa tai perillä Britanniassa avatussa lahjapaketissa.

Julija Skripal oli lentänyt Moskovasta Britanniaan lauantaina 3. maaliskuuta eli päivää ennen myrkytyksiä. Tiedusteluviranomaiset epäilevät, että myrkyttäjät olivat murtautuneet Julija Skripalin asuntoon Moskovassa ennen hänen lähtöään Britanniaan ja laittaneet hermomyrkyn hänen matkatavaroihinsa.

Venäjän tiedustelupalvelun entinen eversti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä yritettiin murhata Salisburyssa Etelä-Englannissa maaliskuun 4. päivä Novitshok-hermomyrkyllä, jota on valmistettu Venäjällä sotilaskäyttöön.

Skripal ja hänen tyttärensä ovat edelleen kriittisessä tilassa sairaalahoidossa Britanniassa.

