Lavrovin mukaan Venäjää ei voi sivuuttaa Skripalin myrkytyksen tutkinnassa

Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan Venäjää ei voida sivuuttaa ex-kaksoisagentti Sergei Skripalin myrkytyksen tutkinnassa. Lavrovin mukaan tapaus on tutkittava oleellisiin asioihin keskittyen ja vastuullisesti.

– Esittämiämme oikeutettuja kysymyksiä ei voi sivuuttaa, Lavrov sanoi.

Lavrovin mukaan myös Venäjän presidentti Vladimir Putin on korostanut maan olevan valmis yhteistyöhön ja sanonut, että tapaus on tutkittava oikeudenmukaisesti todisteisiin perustuen.

– Se, että Britannia estää Venäjää osallistumasta tutkimuksiin, loukkaa kansainvälistä oikeutta, diplomaattista etikettiä ja normaalia säädyllisyyttä, Lavrov jatkoi.

Skripal ja hänen tyttärensä myrkytettiin runsas kuukausi sitten Salisburyssa Britanniassa. Skripal on edelleen sairaalassa kriittisessä tilassa, mutta hänen tyttärensä vointi on hieman kohentunut.

Britannia ja länsimaat ovat syyttäneet myrkyttämisestä Venäjää, joka on kiistänyt syytökset. Yli 150 venäläisdiplomaattia on karkotettu Yhdysvalloista sekä EU- ja Nato-maista myrkytyksen seurauksena. Venäjä on vastannut karkottamalla vastaavan määrän länsidiplomaatteja.

YK:n turvaneuvoston on määrä kokoontua tänään käsittelemään Skripalin myrkytyksestä alkanutta Venäjän ja länsimaiden diplomaattista kriisiä.