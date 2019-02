Lehti: Brexit-kiista repii työväenpuoluetta – moni kansanedustaja hautoo irtiottoa ja uuden liikkeen perustamista

Britanniassa useat työväenpuolueen kansanedustajat suunnittelevat jättävänsä puolueen brexit-erimielisyyksien takia, uutisoi Guardianin sisarlehti Observer.

Ainakin kuusi puoluejohtaja Jeremy Corbyniin tyytymätöntä kansanedustajaa kaavailee lähtöä, lehti kertoo nimettömien lähdetietojensa pohjalta. Brexitin lisäksi myös maahanmuuttoa ja ulkopolitiikkaa koskevat näkemyserot selittävät lähtöaikeita.

Työväenpuolue on brexitin suhteen vahvasti jakaantunut, ja eroprosessi on ajanut Corbynin ahtaalle. Oppositiojohtajan EU-vastaiset näkemykset ovat suututtaneet monet, jotka haluaisivat Britannian peruvan eroaikeensa. Corbynia on arvosteltu puolueen sisällä muun muassa siitä, ettei hän ole ajanut uutta kansanäänestystä EU-jäsenyydestä.

Labourista lähtöä tekevät kansanedustajat vastustavat EU-eroa ja pohtivat uuden liikkeen perustamista poliittiseen keskustaan, Observer kertoo.