Lehti: Unohda tyyli, tai lomasi voi käydä kalliiksi – Sandaalien käyttämisestä sakotetaan suositussa matkakohteessa jopa 2500 eurolla

Reissaaminen Italian luoteisosassa sijaitsevalle Cinque Terren rannikolle voi käydä vastaisuudessa kalliiksi – ainakin sandaalit jalassa. Luvassa on nimittäin jatkossa 50–2 500 euron sakot jokaiselle, joka lähtee rannikon jyrkille kinttupoluille sandaaleissa. Sakkojen taustalla on paikallisten viranomaisten kyllästyminen jatkuvasti pelastamaan huonosti varustautuneita turisteja, kirjoittaa brittilehti The Telegraph.

Cinque Terran rannikko vanhoine kalastajakylineen on suosittu matkailukohde, jossa käy vuosittain noin 2,5 miljoonaa turistia. Alueelle odotetaan saapuvan tänä vuonna pelkästään risteilyaluksilla noin 750 000 turistia, mikä on 300 000 enemmän kuin viime vuonna.

– Ongelma on siinä, että tänne tulevat ihmiset luulevat saapuvansa rantalomalle, mutta kylien yläpuolella kulkevat reitit ovat kuin vuoristopolkuja, Cinque Terren kansallispuiston johtaja Patrizio Scarpellini sanoi.

Alueen suosio matkakohteena on viime vuosina ollut kasvussa erityisesti aasialaisten keskuudessa.