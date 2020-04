Britannian pääministerin Boris Johnsonin saamattomuus ja löperö toiminta pahensi koronavirustilannetta maassa ja on voinut aiheuttaa tuhansia ylimääräisiä kuolemantapauksia, syyttää Sunday Times -lehti.

Lehden mukaan Johnson jätti väliin useita koronavirusta käsitteleviä kriisiryhmä Cobran kokouksia, sivuutti varoitukset pandemian leviämisestä ja suojavarusteiden riittämättömyydestä ja keskittyi kriisin alkuvaiheessa yksityiselämäänsä ja pitkien viikonloppujen viettoon maalla.

Times on perinteisesti konservatiivien vankka tukija, mutta lehti antaa jutussaan ankaraa kritiikkiä pääministerin toiminnalle.

Johnson osallistui kriisiryhmä Cobran korona-aiheiseen kokoukseen ensimmäistä kertaa vasta maaliskuun alussa.

– Ei sotaa voi käydä, jos pääministeri ei ole paikalla. Boris ei johtanut yhtäkään kokousta. Hän viihtyi maaseudulla. Ei tehnyt töitä viikonloppuisin, sanoo lehden haastattelema nimetön lähde.

Vaaraa vähäteltiin

Tammikuussa lääketieteellinen aikakauslehti Lancet julkaisi vakavan varoituksen koronaviruksen riskeistä. Siinä arvioitiin, että koronavirus voi osoittautua yhtä tappavaksi kuin vuoden 1918 espanjantauti, joka vaati 50 miljoonan ihmisen hengen. Britannian hallituksen kriisiryhmä oli koolla ja käsitteli lyhyesti tautitilannetta, mutta ilman pääministeriä.

Johnson kävi tervehtimässä kiinalaisen uuden vuoden juhlijoita ja terveysministeri Matt Hancock arvioi pandemian riskin "matalaksi". Johnson keskittyi näinä päivinä ylistämään Britannian EU-eron voimaantuloa.

Helmikuun toisella viikolla Johnson erotti viisi kabinettiministeriä ja kehotti brittejä pysymään "luottavaisina ja rauhallisina". Hän pysytteli sen jälkeen poissa julkisuudessa lähes kahden viikon ajan ja lähti maaseudulle naisystävänsä Carrie Symondsin kanssa.

Johnson sai lopulta itsekin koronavirustartunnan ja joutui sairaalan ja tehohoitoon. Hän on päässyt jo pois sairaalasta, mutta ei ole vielä voinut palata töihin.

Britanniassa on tähän mennessä todettu yli 114 000 koronavirustartuntaa. Kuolleita on yli 15 000, joukossa 50 lääkäriä, sairaanhoitajaa ja muuta terveydenhoidon työntekijää.

Italia eristää siirtolaisia lautalle

Noin 180 Eurooppaan pyrkinyttä siirtolaista eristetään lautalle Sisilian rannikolle, ilmoittaa Italian rannikkovartiosto. Italia ei ole päästänyt Välimereltä pelastettuja siirtolaisia maihin koronavirusepidemian aikana, koska katsoo, ettei se ole epidemian aikana turvallista.

Italiassa on kuollut yli 23 000 ihmistä koronavirustartuntaan.

Siirtolaiset on määrä testata ja siirtää kahden viikon karanteenin jälkeen toisiin EU-maihin, kertovat italialaismediat.

Rubattino-lautalle on viety 146 siirtolaista, jotka on pelastanut saksalaisen avustusjärjestö Sea Eyen alus Alan Kurdi. Lautalle viedään myös 34 siirtolaista, jotka on pelastanut espanjalainen pelastusalus Aita Mari.

Lautalla työskentelee 22 Punaisen Ristin vapaaehtoistyöntekijää.