Lentokentille, satamiin ja muille rajanylityspisteille luvassa lisää tietoa siitä, mitä tehdä, jos epäilee koronavirustartuntaa

EU-maiden lentoasemilla, satamissa ja muissa rajanylityspisteissä pyritään jakamaan nykyistä tehokkaammin matkustajille tietoa siitä, mitä tulee tehdä, jos epäilee sairastuneensa koronavirukseen.

Asiasta linjattiin tänään EU-maiden terveysministerien kokouksessa, jossa sovittiin yhteisistä toimista, joilla pyritään ehkäisemään koronavirusepidemian leviämistä EU:n alueelle.

Johtaja Tuija Kumpulainen sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo, että tähän mennessä Helsinki-Vantaan lentoasemalla on ollut määrä jakaa Kiinasta saapuneille matkustajille lappu, jossa kerrotaan, miten toimia, jos huomaa koronavirukseen viittaavia oireita. Kumpulaisen mukaan tiedonjakoa kannattaisi laajentaa myös muille kuin suoraan Kiinasta saapuville matkustajille.

Tiedottaminen heti maahan saavuttaessa on tärkeää, sillä matkustaja ei välttämättä tiedä, mistä hakea apua, jos sairastuu vieraassa maassa.

– Toinen asia on se, että eivät kaikkien maiden ihmiset oikein luota julkiseen terveydenhuoltoon. Meillä ja muissa EU-maissa siihen voi luottaa, niin se on sellainen (tieto, josta on kerrottava), Kumpulainen sanoo.

Koronavirusepidemiaa Euroopassa ei ole. Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen mukaan koronavirustartuntoja on todettu tähän mennessä seitsemässä EU-maassa sekä Britanniassa, yhteensä 44 ihmisellä.

Tauti sai alkunsa Kiinasta Wuhanin kaupungista, ja suurin osa tapauksista on todettu Kiinassa.

Terveysministerien kokoukseen osallistunut perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) muistuttaa, että maailma on pieni, joten taudin leviämisen uhkaa ei voi sulkea pois. Suomessa on todettu yksi koronavirustartunta, joka löytyi Lapissa matkailleelta kiinalaisturistilta.

Kiurun mukaan Suomessa on varauduttu koronaviruksen suhteen kaikkiin mahdollisiin vaihtoehtoihin, ja hallitus seuraa tiiviisti tilanteen kehittymistä.

Lääkkeiden toimitusketjut turvattava

EU-maiden terveysministerit sopivat myös, että tietojenvaihtoa koronavirusepidemiasta tehostetaan entisestään. Kiuru korostaa, että mikään koronavirukseen liittyvä tieto ei voi olla liian vähäpätöinen, etteikö sitä kannattaisi jäsenmaiden välillä jakaa.

Mahdollisimman laaja tiedonkulku on Kiurun mukaan tärkeää Suomen terveysturvallisuuden kannalta.

– EU-tasolla terveysturvallisuus ja -varautuminen on erilaista, niin meitä suojelee se, että kaikki maat ovat vahvasti yhteisten toimien rintamassa ja tiedottaminen hoidetaan niin, että kaikista asioista on toisillekin kerrottava, Kiuru sanoo.

Ministerikokouksessa Kiuru nosti esiin, että mahdollisista puutteista tai katkoksista lääkkeiden toimitusketjuissa on kerrottava nopeasti muille jäsenmaille.

– Jos Kiinassa epidemia laajenee, niin saattaa syntyä tilanteita, jotka on turvattava lisätoimin. Mitä enemmän ihmiset sairastuvat, sitä vähemmän lääketehtaissa on työntekijöitä ja tällaiset poikkeukselliset tilanteet on turvattava, jotta lääkkeiden jakeluun ei tule viiveitä.

Kiinan lääketehtaat ovat tärkeitä maailmanlaajuisten toimitusketjujen kannalta. Kiinassa tuotetaan paljon erilaisia lääkeaineita, vaikka varsinaiset lopputuotteet valmistetaan monesti muualla.

Euroopan lääkevirasto Ema arvioi lääkejakelun tilannetta jatkuvasti ja Suomessa sitä seuraa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Kiuru muistutti ministerikollegoilleen, että lääkkeiden toimitusketjuissa ja saatavuudessa on toisinaan ongelmia normaalioloissakin.