Libanonin hallituksen jatko vaakalaudalla, jo neljäs ministeri erosi – Beirutin räjähdyksessä kuoli ainakin 220

Libanonin hallituksen tulevaisuus oli maanantaina entistäkin heikommissa kantimissa, kun jo neljäs ministeri jätti hallituksen.

Valtiovarainministeri Ghazi Wazni ilmoitti maanantaina eroavansa hallituksesta. Aiemmin maanantaina salkkunsa luovutti oikeusministeri Marie Claude Najem.

Heitä ennen hallituksen olivat jättäneet tiedottamisesta vastannut ministeri Manal Abdel Samad ja ympäristöministeri Damianos Kattar.

Beirutissa on ollut laajoja mielenosoituksia sen jälkeen, kun valtaisa räjähdys tuhosi liki puolet kaupungista. Beirutin kuvernööri Marwan Aboud kertoi maanantaina, että räjähdyksessä kuolleiden määrä on noussut ainakin 220:een ja ainakin 110 ihmistä on vielä kateissa, kertoo BBC.

Lisäksi loukkaantuneita on kuutisentuhatta.

Libanonin rauhanajan tuhoisimman onnettomuuden syynä oli Beirutin satamassa vuosia maannut ammoniumnitraatti, joka toistaiseksi varmistamattomasta syystä räjähti. Aineen siirtämistä satamasta oli pyydetty toistuvasti, mutta pyynnöt eivät johtaneet mihinkään.

Avun edellytyksenä muutos

Sunnuntaina mielenosoittajat muun muassa tunkeutuivat useisiin ministeriöihin, kunnes armeija hääti heidät pois. Armeija käytti myös kumiluoteja ja kyynelkaasua hajottaakseen Beirutin keskustaan kokoontuneen mielenosoituksen.

Libanonille luvattiin 250 miljoonaa euroa apua sunnuntaina pidetyssä videokonferenssissa. Avun edellytyksenä on, että maan hallintoa uudistetaan. Konferenssiin otti osaa myös Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.).

Ministerien eroaminen ei sinällään protestoijille riittänyt.

– Vaikka he eroaisivat, se ei riitä. Myös heidän, jotka ovat vastuussa räjähdyksestä tulee joutua vastuuseen, sanoi Beirutin keskustassa mieltä osoittanut parikymppinen Michelle. Hänellä oli mukanaan suuri kuva onnettomuudessa kuolleesta ystävästään.

– Oma hallitukseni tappoi minut, kuvan alla luki.