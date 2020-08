Libanonin hallitus eroaa, ilmoittaa maan pääministeri – neljä ministeriä ehti luopua salkuistaan ennen pääministerin eropäätöstä

Libanonin hallitus eroaa, maan pääministeri Hassan Diab ilmoitti televisiopuheessa maanantai-iltana. Päätös erosta tehtiin hallituksen kokouksessa aiemmin päivällä.

Maan pääkaupungissa Beirutissa on ollut laajoja mielenosoituksia maan hallintoa vastaan sen jälkeen, kun valtaisa räjähdys tuhosi liki puolet kaupungista ja tappoi ainakin 220 ihmistä vajaa viikko sitten.

Televisiopuheessaan pääministeri syytti räjähdyksestä korruptoitunutta poliittista eliittiä, joka on johtanut maata yli 30 vuotta.

– Tänään otamme huomioon ihmiset ja heidän vaatimuksensa asettaa onnettomuudesta syylliset vastuuseen, Diab sanoi.

Aiemmin maanantaina maan valtiovarainministeri Ghazi Wazni sekä oikeusministeri Marie Claude Najem ilmoittivat eroavansa hallituksesta.

Heitä ennen lähdöstään oli ilmoittanut tiedottamisesta vastannut ministeri Manal Abdel Samad sekä ympäristöministeri Damianos Kattar.

Beirutin kuvernööri Marwan Aboud kertoi maanantaina, että räjähdyksessä kuolleiden määrä on noussut ainakin 220:een ja ainakin 110 ihmistä on vielä kateissa, kertoo BBC. Lisäksi loukkaantuneita on kuutisentuhatta.

Libanonin rauhan ajan tuhoisimman onnettomuuden syynä oli Beirutin satamassa vuosia maannut ammoniumnitraatti, joka toistaiseksi varmistamattomasta syystä räjähti. Aineen siirtämistä satamasta oli pyydetty toistuvasti, mutta pyynnöt eivät johtaneet mihinkään.