Libanonin hallitus julisti Beirutiin kahden viikon poikkeustilan – räjähdyksessä yli sata kuollutta, tuhansia loukkaantuneita ja satoja tuhansia kodittomia

Libanonin hallitus on julistanut maan pääkaupunkiin Beirutiin kahden viikon poikkeustilan eilisen räjähdyksen jäljiltä, kertovat useat kansainväliset mediat. Satamassa tapahtunut valtava räjähdys tappoi ainakin yli sata ihmistä, ja lisäksi tuhansia ihmisiä haavoittui. Pelastustyöt ovat edelleen kesken ja kymmeniä ihmisiä on vieläkin kateissa.

Muun muassa BBC kertoo, että sataman varastoinnista ja turvallisuudesta vastaavat viranomaiset on asetettu kotiarestiin tuhoisan räjähdyksen tutkinnan vuoksi. BBC:n mukaan arestia valvoo armeija. Uutistoimisto AFP kuitenkin sanoo hallituksen vasta tavoittelevan kotiarestimääräystä.

– Pyydämme sotilasjohtoa asettamaan kaikki ammoniumnitraatin varastoinnin järjestelyistä huolehtineet kotiarestiin, AFP sanoo ministeri Manal Adbel Samadin kertoneen.

Raivaus- ja pelastustyöt yhä kesken

Beirutin räjähdys jätti kodittomaksi ainakin 300 000 ihmistä, arvioivat paikallisviranomaiset. Aineelliset vahingot ovat 3–5 miljardia dollaria.

Satama-alueella tiistaina tapahtunut räjähdys on tuhonnut lähes puolet kaupungista. Räjähdys tappoi ainakin sata ihmistä ja liki 4 000 loukkaantui. Raivaus- ja pelastustyöt ovat kesken, joten uhriluku tulee todennäköisesti vielä nousemaan.

Keskiviikon arvioiden mukaan räjähdyksen sai aikaan satamassa syttynyt tulipalo, joka sytytti toisessa varastossa olleen valtavan, 2 750 tonnin ammoniumnitraattimäärän. Vahvistamattomien tietojen mukaan ammoniumnitraatti oli aikoinaan takavarikoitu satamaan tulleesta laivasta.

Uutiskanava CNN:n haastattelema eläköitynyt räjähdeasiantuntija Anthony May kuitenkin kyseenalaisti näkemiensä kuvien perusteella teorian. Mayn mukaan räjähdyksen jälkeen nähty punainen sienipilvi ei sovi ammoniumnitraattiin, koska silloin sienipilven pitäisi olla keltainen.

– En kiistä, etteikö ammoniumnitraatti voisi olla osallisena tässä, mutta mukana näyttää olleen muitakin aineita, May sanoi.

Mayn mukaan räjähdyksen voima oli niin valtava, että se vastasi kilotonnin ydinräjähdettä.

– Tietojemme mukaan tässä ei ollut mukana ydinmateriaalia, mutta räjähdyksen paineaalto ja tuhovoima vastaa pientä ydinasetta, May jatkoi.

Seismologien arvion mukaan räjähdys vastasi maanjäristystä, jonka voimakkuus olisi 3,3.

Sairaalat olivat jo koronaviruksen vuoksi täysiä

Libanonin pääministeri Hassan Diab on kutsunut räjähdyksen aiheuttaneita olosuhteita mahdottomiksi hyväksyä ja vannonut, että tapahtuneesta vastuussa olevat tulevat maksamaan. Katastrofi on valtava isku jo ennestään erittäin vaikeassa tilanteessa olevalle maalle, sillä noin puolet maan väestöstä elää köyhyydessä. Myöhään tiistaina tuhannet perheet ajoivat pois pääkaupungista, mutta monilla ei ole paikkaa, jonne mennä.

Maan sairaalat ovat olleet jo valmiiksi ylityöllistettyjä koronaviruspandemian vuoksi, ja viime päivinä tartuntatapausten määrä oli jälleen noussut. Lisäksi esimerkiksi hoitohenkilökuntaa on kuollut ja haavoittunut ja ainakin yksi sairaala kärsi vakavia vahinkoja räjähdyksessä.

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO on varoittanut, että viljasiilojen tuhoutuminen voi aiheuttaa maassa huomattavaa puutetta jauhosta. Sataman tuhoutuminen ennakoi hankalia aikoja senkin vuoksi, että maa on voimakkaasti riippuvainen tuontitavarasta.

Monista maista on luvattu apua. Esimerkiksi Ranska ilmoitti auttavansa lähettämällä muun muassa pelastajia, lääkintätarvikkeita ja liikuteltavan klinikan, minkä lisäksi presidentti Emmanuel Macron vierailee Libanonissa torstaina tapaamassa poliittista johtoa.

Ranskassa on aloitettu tutkinta Beirutin räjähdyksestä. Viranomaiset kertovat, että räjähdyksessä haavoittui tämän hetken tietojen mukaan yli 20 Ranskan kansalaista.

Suomalaiset rauhaturvaajat kunnossa

Suomen ulkoministeriön mukaan yksi suomalainen loukkaantui lievästi räjähdyksissä. Ministeriö on tavoittanut yhteensä 18 suomalaista. Yksikään tavoitetuista ei ole kertonut tarvitsevansa apua. Tavoitetuista kahdeksan on maassa ja kymmenen ei.

Suomen edustuston kansliatilat vaurioituivat räjähdyksessä täysin. Edustustossa ei ollut ketään sisällä onnettomuuden tapahtuessa.

Yhteensä 40 suomalaista on tehnyt Libanoniin matkustusilmoituksen, näistä 12 on eritellyt olevansa Beirutissa.

Myös YK:n rauhanturvaoperaation Unifilin rauhanturvaajia loukkaantui onnettomuudessa. Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan suomalaiset rauhanturvaajat ja sotilastarkkailijat ovat kuitenkin kunnossa.

Rauhanturvajoukkojen mahdollista käyttämistä katastrofialueeksi määritellyn Beirutin alueen avuksi selvitetään kansainvälisesti.

– Suomalaisten osallistumismahdollisuutta varmasti selvitetään, miten sen kautta on mahdollista auttaa maan jälleenrakentamisessa, Haavisto totesi keskiviikkoaamuna Ylen haastattelussa.

Suomen Libanonin suurlähetystön rakennus Beirutissa kärsi räjähdyksestä myös pahasti.

– Näin viime yönä valokuvan, miltä lähetystön huoneet näyttivät. Räjähdys on ollut niin voimakas, että jopa kerrostaloissa, jotka ovat olleet kaukana satamasta, ovet ja ikkunat ovat lentäneet sisään sekä talojen sisusta on tuhoutunut. Tämä on tapahtunut sekä suurlähetystössä että joissain sen henkilökunnan asuintiloissa, Haavisto kuvaili.

Ulkoministeri sanoi olevansa helpottunut, ettei kenellekään suomalaiselle edustuston työntekijälle ole käynyt mitään, vaikka tilat ovat nyt käyttökelvottomat.

Useat maat ovat ilmoittaneet tarjoavansa apua Libanonille. Haaviston mukaan Suomi toimii kansainvälisen yhteisön mukana avuntarjoajana. Mahdollinen avuntarve selviää keskiviikon aikana.

Suomen presidentti Sauli Niinistö esitti surunvalittelunsa Libanonin valtiojohdolle, uhrien perheille ja kaikille Beirutin traagisesta räjähdyksestä kärsineille, kertoo tasavallan presidentin kanslia Twitterissä.

SPR odottaa Libanonilta avustuspyyntöä

Suomen Punainen Risti (SPR) ei ole vielä saanut avustuspyyntöä Libanonista, kertoi kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Tiina Saarikoski STT:lle keskiviikkona. Vastaavissa onnettomuustilanteissa SPR lähettää apua sitä kaipaavan maan pyynnöstä.

– Tällä hetkellä pyyntöä ei ole vielä tullut, mutta tilannetta seurataan tarkasti, Saarikoski sanoi.

SPR odottaa arviota Libanonin pääkaupungin Beirutin avun tarpeesta ja tekee päätökset paikallisten pyyntöjen perusteella. Mahdollinen avustuspyyntö tulee Saarikosken arvion mukaan lähipäivinä.

– Jos avustuspyyntö tulee, niin totta kai mietimme avun lähettämistä.

Kansainvälinen Punaisen Ristin liitto tukee tällä hetkellä Libanonin Punaista Ristiä rahallisesti.

"Kaikki, jotka pystyvät, lähtevät maasta"

Kahta tytärtään sairaalassa hoidattamassa ollut Rami Rifai, 38, oli lohduton.

– Libanonissa on aikaisemminkin koettu synkkiä aikoja, mutta ei tällaista. Olemme keskellä talouskriisiä, hallitus on täynnä varkaita ja sitten on vielä koronavirus. En uskonut, että tilanne voisi muuttua enää pahemmaksi, mutta en tiedä, nouseeko maa enää tästä, Rifai sanoi.

– Kaikki, jotka pystyvät, yrittävät lähteä maasta, ja niin teen minäkin, Rifai jatkoi kyyneliään nieleskellen.

Kiinteistövälittäjä Johnny Assaf sanoi menettäneensä onnettomuudessa kaiken paitsi henkensä.

– Näin ensin sienipilven, ja sen jälkeen räjähdyksen voima lennätti minut toimiston toiselle puolelle, missä löin pääni printteriin. Sairaassa pääni tikattiin ilman puudutusta, ja tikkauskin jäi kesken, koska koko ajan sinne tuotiin vakavammin loukkaantuneita. Näin ihmisten kuolevan edessäni, Assaf kertasi.

Libanonilainen L'Orient-Le Jour -lehti kuvasi otsikossaan tapahtumia lyhyesti maailmanlopuksi.