Libanonissa kristillinen puolue sanoo lähtevänsä hallituksesta jättimielenosoitusten jatkuessa

Libanonissa kristillinen puolue aikoo lähteä hallituksesta. Asiasta kertoo Lebanese Forces -puolueen johtaja Samir Geagea.

– Olemme nyt vakuuttuneita, että hallitus ei kykene ottamaan tarvittavia askeleita tilanteen pelastamiseksi, Geagea totesi.

Libanonissa tuhannet ihmiset ovat osoittaneet kolmatta päivää mieltä hallituksen kaavailemia veronkorotuksia vastaan. Valtion ensi vuoden budjettiin on ollut suunnitteilla useita uusia verotuskohteita. Esimerkiksi pikaviestimien kautta tehdyt puhelut, kuten Whatsapp-puhelut, aiottiin muuttaa verollisiksi, mutta päätös on jo peruttu.

Protestien taustalla on myös laajempaa turhautumista Libanonin korruptioon ja poliittiseen järjestelmään. Hallitusta on syytetty kyvyttömyydestä kitkeä korkeaa työttömyyttä. Maassa on paha talouskriisi ja poliittinen päätöksenteko on rampautunut.

Pääministeri Saad Hariri sanoi perjantaina antavansa riitaisalle koalitiohallitukselleen kolme päivää aikaa lopettaa uudistuksien vastustaminen ja uhkasi ottaa asioihin toisenlaisen lähestymistavan, jos tähän ei suostuta.

"Maa on kulkemassa kohti täydellistä romahdusta"

Mielenosoitukset ovat sulkeneet kouluja ja yrityksiä eripuolilla Libanonia.

Al-Jazeeran mukaan lauantaina mielenosoituksiin osallistui kymmeniä tuhansia ihmisiä. Turvallisuusviranomaiset ovat pidättäneet kymmeniä protestoijia.

Perjantain ja lauantain välisenä yönä pääkaupunki Beirutissa rikottiin pankkien ja liikkeiden ikkunoita. Monet mielenosoittajat ovat kuitenkin vaatineet protestien pysymistä rauhanomaisina.

– Tämä maa on kulkemassa kohti täydellistä romahdusta. Hallitus on epäonnistunut Libanonin johtamisessa ja se pitää kaataa ja korvata, työtön 32-vuotias Mohammad Awada totesi Al-Jazeeralle.

Mielenosoitusten rauhoittamiseksi maan talousministeri on kertonut sopineensa pääministeri Haririn kanssa budjetista, joka ei sisällä uusia veroja tai maksuja. Lupaus ei ainakaan vielä ole vakuuttanut mielenosoittajia.