Libanonissa lähes 400 loukkaantui poliisin ja mielenosoittajien yhteenotoissa

Libanonissa lähes 400 ihmistä loukkaantui lauantaina mielenosoittajien ja poliisin välisissä yhteenotoissa, kertovat pelastustyöntekijät. Loukkaantuneiden joukossa on sekä mielenosoittajia että poliiseja.

Pelastustyöntekijöiden mukaan luvussa ovat mukana sekä sairaalaan kuljetetut että paikan päällä hoidetut ihmiset.

Mielenosoittajat alkoivat heitellä kiviä ja kasviruukkuja poliiseja päin, kun nämä olivat vartioimassa parlamentille vievää tietä Beirutissa. Poliisi vastasi käyttämällä vesitykkiä ja kyynelkaasua.

Muutaman tunnin kestäneiden yhteenottojen jälkeen mielenosoittajat hajaantuivat. Väkivaltaisuudet jatkuivat kuitenkin myös myöhään illalla, kun mielenosoittajat heittelivät raketteja poliiseja päin Beirutin kaduilla. Mielenosoittajien myös kerrottiin turmelleen pankkien julkisivuja.

Valtion uutistoimisto kertoi, että 30 ihmistä otettiin kiinni väkivaltaisuuksien yhteydessä. Heidät oli kuitenkin myöhemmin vapautettu.

Turvallisuusjoukot ovat ilmoittaneet aloittaneensa tutkinnan sen jälkeen, kun netissä julkaistiin video, jossa poliisi pahoinpitelee mielenosoittajiksi uskottuja ihmisiä Beirutin poliisiasemalla.

Talouskriisistä kärsivässä Libanonissa on ollut laajoja mielenosoituksia lokakuusta lähtien. Lauantaina haavoittuneiden määrä oli toistaiseksi suurin yksittäisen päivän lukema.

Sunnuntaille on odotettavissa lisää mielenosoituksia.

Hallituksen muodostaminen yhä jumissa

Protestiliike on vaatinut koko maan poliittisen eliitin syrjäyttämistä ja teknokraattihallituksen asettamista. Pääministeri Saad Haririn hallitus erosi lokakuun lopussa, mutta ministerit ovat jatkaneet tehtävissään väliaikaisesti, koska uutta hallitusta ei ole saatu vielä aikaiseksi. Poliittiset ryhmät sopivat joulukuussa entisen opetusministerin Hassan Diabin nostamisesta pääministeriksi, mutta sen jälkeen edistystä ei ole tapahtunut.

Vaikeudet hallituksen muodostamisessa ovat suututtaneet mielenosoittajia, joiden mielestä poliitikot yrittävät pitää kiinni asemistaan.

– Olen täällä, koska yli 90 päivän mielenosoitusten jälkeen he kiistelevät yhä osuuksistaan hallituksessa. On kuin he eivät olisi nähneetkään meidän liikettämme. Kansan suuttumus on ratkaisu tähän, sanoi 23-vuotias Maya-niminen mielenosoittaja.

Libanonissa hallituksen muodostaminen on aina hankala prosessi, sillä maan monimutkainen poliittinen järjestelmä on rakennettu ylläpitämään tasapainoa eri uskonnollisten ja poliittisten ryhmien välillä. Mielenosoittajat ovat kuitenkin vaatineet vanhan systeemin kuoppaamista ja korvaamista puolueettomilla asiantuntijoilla.

Libanonin valtio on velkaantunut pahasti, ja talouskriisi on iskenyt pienituloisiin libanonilaisiin. Maailmanpankki on varoittanut, että jos poliittista pattitilannetta ei ratkaista pian, maan köyhyysaste voi nousta puoleen väestöstä.