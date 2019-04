Libyan taistelut jatkuvat kiivaina, satoja kuolleita ja haavoittuneita

Libyassa ainakin 121 ihmistä on saanut surmansa ja liki 600 on haavoittunut sen jälkeen, kun sotapäällikkö Khalifa Haftar aloitti hyökkäyksen maan pääkaupungin Tripolin valtaamiseksi, kertoo YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO.

Haftarin joukot ovat jatkaneet hyökkäystään siitä huolimatta, että kansainvälinen yhteisö on toistuvasti vaatinut häntä palaamaan neuvottelupöytään. Haftarin joukot tukevat Itä-Libyan erillishallintoa, joka taas vastustaa YK:n tunnustamaa GNA-hallintoa.

YK:n mukaan kuun alussa alkaneiden taisteluiden kuluessa on myös toistuvasti hyökätty avustustyöntekijöiden ja heidän ajoneuvojensa kimppuun. Yli 13 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa taistelujen takia.

Libya syöksyi sekasortoon vuonna 2011, jolloin pitkäaikainen diktaattori Muammar Gaddafi syöstiin vallasta ja surmattiin.