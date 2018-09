Libyassa satoja paennut vankilasta mellakoiden jälkeen

Libyassa satoja vangittuja on paennut poliisin mukaan vankilasta mellakoiden jälkeen. Vartijat eivät onnistuneet estämään pakoa, koska he pelkäsivät oman henkensä puolesta, kertoo paikallinen poliisi tiedotteessaan. Paenneita on kaikkiaan noin 400.

Vankila sijaitsee Libyan pääkaupungin Tripolin eteläosissa, jossa eri miliisiryhmät ovat viime päivinä ottaneet rajusti yhteen. Viranomaisten mukaan taisteluissa on kuollut ainakin 39 ihmistä ja loukkaantuneita on noin sata.

Valtaosa vankilassa olevista on tuomittu tavanomaisista rikoksista tai he ovat maan entisen diktaattorin Muammar Gaddafin tukijoita. Poliisi ei kertonut tarkemmin, mihin rikoksiin paenneet ovat syyllistyneet.

Gaddafin syrjäyttämisen ja kuoleman jälkeen Tripoli on ollut eri aseellisten ryhmien käymien taistelujen keskiössä. Kaupunkia hallitsee kansainvälisen yhteisön hyväksymä Kansallisen yhtenäisyyden hallitus, joka julisti sunnuntaina hätätilan kaupunkiin ja sen lähialueille.

Ihmissalakuljettajat ovat hyödyntäneet Libyassa vallitsevaa kaaosta ja maasta on muodostunut keskeinen läpikulkumaa siirtolaisille, jotka pyrkivät Välimeren yli Eurooppaan.