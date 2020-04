Liettua tarjoaa Valko-Venäjälle terveydenhuoltotarvikeapua koronaviruksen vuoksi

Liettuan presidentti Gitanas Nauseda tarjoaa apuaan naapurimaalleen Valko-Venäjälle koronavirusepidemiassa. Kyse olisi Liettuan presidentin neuvonantajan Asta Skaisgiryten mukaan terveydenhuoltotarvikkeista. Nauseda ja Valko-Venäjän presidentti Aleksandr Lukashenko keskustelevat torstaina myöhemmin videopuhelun välityksellä.

– Valko-Venäjä on pyytänyt EU:lta apua, joten en usko heidän kieltäytyvän avuntarjouksestamme, Skaisgiryte kertoi LRT-radiokanavalle.

Skaisgiryten mukaan Liettualle on tärkeää seurata, miten sen naapurimaat käsittelevät koronavirusepidemiaa. Liettuan naapurimaita ovat Latvia pohjoisessa, Valko-Venäjä idässä, Puola etelässä sekä Venäjälle kuuluva Kaliningradin alue lounaassa.

Huhtikuun alussa Liettuan viranomaiset olivat huolissaan Valko-Venäjän tilanteesta ja arvioivat, että maa saattaa olla koronaviruksen "hallitsematon tukikohta".

Valko-Venäjän presidentti Lukashenko vastasi ironisesti, ettei ole nähnyt viruksen leijailevan maassa ja kehotti liettualaisia pitämään huolta omasta virustilanteestaan. Lukashenka on sallinut Euroopan ainoana maana esimerkiksi maan miesten jalkapallon pääsarjan jatkumisen keskeytyksettä. Nauseda puolestaan vastasi viime viikon lopulla, että Valko-Venäjän viranomaisten on muutettava liberaalia suhtautumistaan koronavirukseen. Nauseda lisäsi myös, että Liettuan ja Valko-Venäjän on jatkettava keskusteluja kaikissa olosuhteissa, sillä maiden taloussuhteiden on jatkuttava.

Historiallinen puhelinkeskustelu

Nausedan ja Lukashenkan torstaille suunniteltu puhelinkeskustelu olisi naapurimaiden presidenttien välillä ensimmäinen koskaan. Nauseda aloitti virassaan viime heinäkuussa. Lukashenka on ollut Valko-Venäjän presidentti vuodesta 1994. Presidenttien odotetaan keskustelevan myös ydinvoima-asioista sekä kahdenvälisistä taloussuhteista.

Worldometers-sivuston mukaan Valko-Venäjällä on varmistettu yli 7 000 koronavirustartuntaa ja viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 58 ihmistä. Maassa on yli yhdeksän miljoonaa asukasta. Valko-Venäjällä on kuollut koronavirukseen miljoonaa asukasta kohden kuusi ihmistä.

Liettuassa asukkaita on lähes 2,8 miljoonaa. Maassa on varmistettuja koronavirustartuntoja 1 370 ja viruksen aiheuttamia kuolemia 38. Miljoonaa asukasta kohden Liettuassa koronavirukseen on kuollut 14 ihmistä. Suomessa vastaava luku on 31.

Venäjällä virallisesti suhteellisen pienet lukemat

Venäjällä on rekisteröity 4 774 uutta koronavirustartuntaa. Tartuntojen kokonaismäärä on jo lähes 63 000. Viruksen seurauksena on kuollut 555 ihmistä. Kuolleiden määrä kasvoi eilisestä 42:lla, kertoo Moscow Times.

Väestöön suhteutettuna Venäjällä on kuollut koronavirukseen neljä ihmistä miljoonaa asukasta kohti.

Venäjän tartunta- ja kuolleisuuslukuja on epäilty laajalti aivan liian pieniksi muun muassa byrokratian ja huonon hallinnon vuoksi.

Espanjan koronakuolemien määrä nousi yli 22 000:een

Espanjassa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleiden määrä on noussut 22 157:ään. Aiempi lasku huippulukemista on toistaiseksi pysähtynyt, ja maassa kirjattiin vuorokaudessa 440 uutta kuolemantapausta, viisi enemmän kuin eilen.

Miljoonaa asukasta kohden Espanjassa on kuollut 473 ihmistä.