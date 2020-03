Liikkumisrajoitukset leviävät Yhdysvalloissa, viidesosalle asukkaista kehotus pysyä kotona

Yhdysvalloissa koronaviruksen aiheuttamat liikkumisrajoitukset leviävät yhä uusille alueille. New York Timesin mukaan kehotus pysyä kotona koskee pian ainakin joka viidettä yhdysvaltalaista.

Perjantaina Illinoisin ja New Yorkin osavaltiot julkistivat laajan kirjon toimia, joiden tarkoitus on saada kymmenet miljoonat ihmiset pysymään kodeissaan. Illinoisin kuvernööri J.B. Pritzker perusteli kotonapysymismääräystä sillä, että näin pyritään välttämään "mahdollisesti kymmenientuhansien henkien menetys".

– Ainoa käytettävissämme oleva strategia tapausten lisääntymisen rajoittamiseksi -- on vähentää koronaviruksen leviämistä kaikkein jykevimmällä tavalla, hän sanoi.

Aiemmin tiukoista toimista on ilmoittanut Kalifornia. 45 osavaltiota on sulkenut New York Timesin mukaan kaikki koulut ja viisi muuta ainakin osan kouluista.

Trumpin hallinnon työntekijöitä ryhtynyt karanteeniin

Uutistoimisto AFP:n mukaan Yhdysvalloissa on todettu yli 19 000 koronavirustartuntaa ja noin 249 ihmistä on kuollut.

Yksi tartunnan saaneista on Yhdysvaltain varapresidentin kanslian työntekijä. Tartunnasta kertoi varapresidentti Mike Pencen tiedottaja perjantaina.

Tiedottaja Katie Millerin mukaan presidentti Donald Trump tai Pence eivät kumpikaan ole olleet läheisissä tekemisissä sairastuneen työntekijän kanssa.

Miller ei New York Timesin mukaan vastannut toimittajan kysymyksiin siitä, mitä työtä sairastunut on tehnyt kansliassa.

Trump on jo aikaisemmin testattu viruksen varalta. Brasilian presidentin delegaatio oli vieraillut hänen kartanollaan Floridassa, ja vierailun jälkeen osalla delegaation jäsenistä todettiin tartunta.

CNN uutisoi, että Floridan Mar-a-Lagon kartano olisi nyt osittain suljettu.

New York Times kirjoittaa, että moni Trumpin hallinnossa työskentelevä on päätynyt omavalintaiseen karanteeniin. Esimerkiksi kansliapäällikkö Mick Mulvaney on varotoimena karanteenissa, sillä hänen sukulaisensa on saanut tartunnan. Myös Trumpin tytär Ivanka Trump eristäytyi. Hän oli tavannut australialaisministerin, jolla todettiin myöhemmin tartunta.

Trump: Tämä sota voitetaan

Epidemian pahenemisesta huolimatta presidentti Trump oli uutistoimisto AFP:n mukaan perjantaina edelleen sillä kannalla, että koko maata ei tarvitse sulkea, koska epidemia ei ole iskenyt yhtä lujasti kaikkiin osavaltioihin.

Päinvastoin Trump vakuutti ennen Illinoisin ilmoitusta, että Yhdysvallat "on voittamassa ja aikoo voittaa tämän sodan".

Trump ilmoitti myös, että Yhdysvallat ja Meksiko ovat sopineet rajoittavansa rajansa ylittävää liikennettä tästä lauantaista alkaen. Rajoitukset koskevat liikennettä, jota ei pidetä välttämättömänä.