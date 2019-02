Liittovaltion tuomari katsoo Trumpin ex-kampanjapäällikön valehdelleen Venäjä-tutkinnassa – Paul Manafort saattaa joutua loppuiäkseen vankilaan

Yhdysvaltain presidentin entinen kampanjapäällikkö Paul Manafort saattaa saada paljon odotettua pidemmän vankeustuomion. Liittovaltion syyttäjän mukaan Manafort on valehdellut niin sanotussa Venäjä-tutkinnassa.

Tuomarin mukaan Manafort on valehdellut "tarkoituksella" yhteyksistään ukrainalais-venäläiseen Konstantin Kilimnikiin, jolla on yhteyksiä Venäjän tiedustelupalveluihin. Lisäksi hän on antanut muitakin Venäjä-tutkintaan liittyviä valheellisia lausuntoja.

Valehtelu rikkoo sopimuksen, joka olisi lieventänyt Manafortin saamaa aiempaa tuomiota ja tuonut vireillä olevista oikeusjutuista korkeintaan kymmenen vuoden tuomion. Seurauksena saattaa olla, että Manafort, 69, viettää loppuelämänsä vankilassa.

Erikoissyyttäjä Robert Muellerin johtamassa Venäjä-tutkinnassa selvitetään, tekikö Donald Trumpin kampanja lainvastaista yhteistyötä Venäjän kanssa auttaakseen Trumpin vaalivoittoon vuoden 2016 presidentinvaaleissa.

Manafort aloitti työt Trumpin kampanjassa maaliskuussa 2016 ja yleni kampanjapäälliköksi kaksi kuukautta myöhemmin. Hän erosi saman vuoden elokuussa, kun New York Times oli paljastanut hänen ottaneen salassa vastaan miljoonia dollareita Ukrainan entisen presidentin Viktor Janukovitshin Venäjä-mieliseltä puolueelta.

Manafort sitoutui syyskuussa avustamaan Muellerin tutkintaa. Syyttäjien kanssa tekemässään sopimuksessa Manafort suostui yhteistyöhön "täysin ja totuudenmukaisesti". Suostumus oli erävoitto syyttäjille, koska heidän uskottiin saaneen Manafortista avaintodistajan, joka seurasi aitiopaikalta lyhyttä mutta merkittävää ajanjaksoa presidentin vaalikampanjassa.

Suojeleeko Manafort suurta salaisuutta?

Manafort tuomittiin elokuussa Virginiassa pankki- ja veropetoksista. Lisäksi häntä on syytetty Washingtonissa erillisessä oikeusjutussa muun muassa rahanpesusta ja todisteiden peukaloinnista.

Erikoissyyttäjän tiimin jäsenet ja asiaa tuntevat analyytikot ovat arvioineet, että Manafort on saattanut valehdella Venäjä-tutkinnassa suojellakseen Trumpia ja siinä toivossa, että presidentti armahtaa hänet.

– Uskon että Paul Manafort suojelee suurta, suurta salaisuutta, kommentoi demokraattiedustaja Eric Swalwell CNN:lle torstaina.

Presidentti Trump kommentoi armahdusasiaa marraskuun lopulla New York Postin haastattelussa sen jälkeen, kun Muellerin tiimi oli syyttänyt Manafortia valehtelusta.

– Siitä (armahdukseseta) ei koskaan keskusteltu, mutta en ottaisi sitä pois pöydältä. Miksi ottaisin? Trump sanoi.