Liki kaksi miljoonaa kiirehti lataamaan koronasovelluksen Australiassa

Liki kaksi miljoonaa australialaista on ladannut vajaan vuorokauden aikana älypuhelinsovelluksen, jota käytetään koronavirustartunnalle altistuneiden ja tartuntaketjujen jäljittämiseen, kertoivat viranomaiset maanantaina.

COVIDSafe-sovellus hyödyntää langatonta bluetooth-yhteyttä kerätäkseen ihmisten kohtaamisista tietoja, joihin terveysviranomaiset pääsevät käsiksi, jos sovelluksen käyttäjällä todetaan koronavirustartunta.

Maan terveysministeri Greg Hunt korosti jälleen maanantaina, että sovellus on tarkoitettu ainoastaan virustartuntojen jäljittämiseen eikä sitä käytetä ihmisen liikkumisen seuraamiseen.

– Tarkoitus on ainoastaan löytää ja varoittaa ihmisiä, jotka ovat voineet altistua virukselle. Tämä tarkoittaa sitä, että heidät voidaan löytää aikaisemmin, mikä suojaa sairaanhoitajia ja lääkäreitä sekä seniorikansalaisia ja haavoittuvassa asemassa olevia australialaisia, Hunt perusteli.

Sovelluksen lisäksi Australia on lisännyt huomattavasti testausta. Nyt testiin pääsevät kaikki, joilla on flunssaoireita.

Australiassa on rekisteröity runsaat 6 700 koronavirustartuntaa ja 83 ihmistä on kuollut viruksen seurauksena. Väkilukuun suhteutettuna maassa on kuollut kolme ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Vastaava luku Suomessa oli sunnuntaina 34.