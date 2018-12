Lion Airin lentoturman uhrien etsintöjä jatketaan – yli 60 yhä kateissa

Indonesialainen lentoyhtiö Lion Air kertoo rahoittavansa etsintäoperaation, jonka tarkoituksena on löytää lokakuisen lentoturman loput uhrit sekä matkustajakoneen toinen musta laatikko, joka on kateissa. Lentoyhtiö on palkannut tehtävään hollantilaisen yrityksen.

Lion Airin Boeing 737 Max -matkustajakone syöksyi mereen lokakuun lopulla pian sen jälkeen, kun oli noussut ilmaan Jakartan lentokentältä. Koneessa oli 189 ihmistä. Lukuisat uhrien omaiset osoittivat viime viikolla mieltään Jakartassa ja vaativat, että kateissa olevien 64 uhrin etsintöjä jatketaan.

Lähes 30 omaista on myös nostanut oikeusjutun lentoyhtiötä vastaan. Omaisten mukaan lentokoneessa ilmenneet viat aiheuttivat turman.

Indonesian ilmailuviranomaisen alustavan turmaraportin mukaan vaikuttaa siltä, että koneen lentäjällä oli ongelmia sakkauksen estojärjestelmän kanssa juuri ennen turmaa. Lisäksi tutkijat sanoivat, että koneen olisi pitänyt jäädä maahan toistuvien teknisten ongelmien vuoksi.

Tutkijat eivät kuitenkaan ole saaneet selville, mikä turman aiheutti. Lopullisen turmaraportin on arvioitu valmistuvan vasta ensi vuonna.