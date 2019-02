Lisää kuolonuhreja väkivaltaisuuksissa Venezuelan raja-alueilla – Kolumbian mukaan lähes 300 ihmistä on haavoittunut

Yritykset purkaa Venezuelan presidentin Nicolas Maduron kielto tuoda maahan avustustarvikkeita on johtanut väkivaltaan ja kaaokseen Venezuelan raja-asemilla.

Sotilaat ovat käyttäneet muun muassa kyynelkaasua yrittäessään estää mielenosoittajia tuomasta avustustarvikkeita rajan yli.

Kuolonuhreilta ei ole vältytty, mutta tiedot uhrien määrästä vaihtelevat. Uutistoimisto AFP:n mukaan kaksi ihmistä on kuollut Brasilian vastaisella rajalla, kun Venezuelan turvallisuusjoukot ampuivat kohti ihmisiä, jotka yrittivät saada avustustarvikkeita maahan. Toinen kuolleista on 14-vuotias poika. Washington Postin mukaan kuolleita on neljä.

Paikallisen ihmisoikeusjärjestön mukaan Venezuelan armeija ampui perjantaina kuoliaaksi kaksi ihmistä ja haavoitti 15:tä Brasilian vastaisella rajalla. Yhteenotto alkoi, kun sotilaat olivat torjumassa avustustarvikkeiden pääsyä maahan ja mielenosoittajat yrittivät estää rajan sulkemisen.

Maduro katkaisi diplomaattisuhteet Kolumbiaan

Kolumbia kertoi 285 ihmisen haavoittuneen väkivaltaisuuksissa Venezuelan ja Kolumbian rajalla

Yhdellä rajanylityspaikalla Venezuelan presidentti Nicolas Maduron kannattajat sytyttivät tuleen kaksi rajan yli yrittänyttä avustusrekkaa.

Maduro ilmoitti lauantaina maan katkaisevan diplomaattisuhteensa Kolumbiaan. Hän antoi kolumbialaisdiplomaateille 24 tuntia aikaa poistua maasta.

– En koskaan antaudu, en koskaan anna periksi. Puolustan maatani aina ja vaikka omalla hengelläni, jos on tarpeen, Maduro sanoi suurelle kannattajajoukolleen Venezuelan pääkaupungissa Caracasissa.

CNN:n mukaan Maduro kutsui oppositiojohtajaa ja presidentiksi julistautunutta Juan Guaidoa "pelleksi" ja "Yhdysvaltojen sätkynukeksi".

Tuhannet mielenosoittajat olivat aiemmin marssineet kaupungin läpi tunnussloganilla "Näpit irti Venezuelasta".

Kolumbian ja Brasilian lisäksi Venezuelaan tarkoitettuja avustuslähetyksiä on muun muassa Venezuelan edustalla sijaitsevalla Curacaon saarella. Curacao on kuitenkin ilmoittanut, että apu ei lähde liikkeelle niin kauan kuin sen tuominen maahan ei ole turvallista.

Lisäksi Puerto Ricosta lähtenyt avustuslaiva on matkalla Venezuelaan.