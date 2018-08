Lombokin järistyssaaren avustustöissä oleva suomalainen sukelluksenopettaja: "Kun rekka järisyttää maata, säpsähdyksiä on havaittavissa"

Viime sunnuntaina iskeneen voimakkaan maanjäristyksen raivaustyöt jatkuvat Indonesiassa Lombokin saarella. Avustustoiminnassa on mukana myös suomalainen sukelluksenopettaja Simo Kostiainen, joka työskentelee normaalisti Gili Trawanganin saarella aivan Lombokin vieressä.

Kostiainen kertoo olleensa maanjäristyksen jälkeen pari ensimmäistä päivää Gili Trawanganilla.

– Päivät menivät lähinnä uhreja etsiessä ja ruokaa kerätessä. Meillä oli myös tilapäisklinikka rannalla toimiston edessä, jossa vapaaehtoiset hoitivat loukkaantuneita, Kostiainen viestitti STT:lle perjantaina.

Keskiviikkona Kostiainen saapui Lombokille neljän kollegansa kanssa.

– Tulimme auttamaan kollegamme aloittamassa avustustoiminnassa. Eilen ostimme lahjoituksina saadulla rahalla ruokaa (riisiä, nuudeleita, vihanneksia, säilykemaitoa), vettä, ja tarvikkeita (lääkkeitä, vaippoja, vilttejä ja erityisesti pressuja tilapäismajoituksiin) ja koetimme jakaa niitä pahiten kärsineihin kyliin pohjoisessa.

Pohjoisessa vakavin tilanne

Lombok on 4 500 neliökilometrin saari, ja olosuhteet vaihtelevat suuresti paikasta riippuen. Saaren pohjois- ja luoteisosassa iso osa kylistä on täysin raunioina, kaikissa kylissä on vähintäänkin merkittäviä vaurioita ja vesi sekä sähkö ovat poikki.

– Ihmiset asuvat ulkosalla, ja onnekkailla on pressukatos. Siellä kaikki ovat luonnollisesti myös erittäin peloissaan, koska melkein kaikki myös tunsivat tai ainakin tiesivät vähintään yhden kuolleista, Kostiainen kertoo.

Lombokin keskivaiheilla, jossa sijaitsee myös saaren suurin kaupunki Mataram, tuhot ovat vähäisempiä ja sähköä sekä vettä on saatavilla. Köyhimpien ihmisten huonosti rakennetuista taloista osa on kuitenkin Kostiaisen mukaan vaurioitunut tai tuhoutunut. Mataramissakin ihmiset ovat hermostuneita.

– Isompi ohi ajava rekka kun järisyttää maata, niin säpsähdyksiä on havaittavissa.

Saaren eteläosassa tilanne on enemmän tai vähemmän normaali.

Sortuneet sillat estävät kulun

Sunnuntain järistys oli voimakkuudeltaan 6,9. Sen jälkeen Lombokilla on koettu satoja jälkijäristyksiä, joista voimakkain sattui torstaina. Se oli voimakkuudeltaan 5,9.

– Uusi järistys aiheutti paljon lisävahinkoa jo vaurioituneille rakenteille. Tällä hetkellä avustustoimintaa haittaa eniten siltojen sortuminen. Autoilla ei oikein saa tavaraa perille.

Sunnuntain järistyksen kuolonuhrien määrästä on liikkunut erilaisia tietoja. Kuolleiden määrä on kuitenkin useiden lähteiden mukaan jo yli 300. Toiveet siitä, että raunioista voisi vielä löytyä eloonjääneitä, ovat hiipuneet.