Lontoon historian suurin mielenilmaus alkamassa: uusi kansanäänestys kaataisi brexitit mennen tullen

Lontooseen odotetaan lauantaina kaupungin historian suurinta mielenosoitusta, kun toista kansanäänestystä vaativat EU-eron vastustajat lähtevät liikkeelle.

Edellinen vastaava mielenilmaus viime lokakuussa sai Lontoon kaduille noin 670 000 ihmistä. Se oli kaupungin historian toiseksi suurin poliittinen protesti, jonka ohi meni ainoastaan vuoden 2003 Irakin sodan vastainen Stop The War -tapahtuma 750 000 –1 000 000 osallistujallaan.

Nyt vanhat ennätykset saattavat rikkoutua, sillä ihmisiä haalitaan paikalle noin kaksi kertaa suuremmalla organisaatiolla kuin viime lokakuussa, Guardian kirjoittaa.

Taisteluhenkeä on nostatettu YouGov-tutkimuslaitokselta tilatuilla mielipidemittauksilla, joiden mukaan pääministeri Theresa Mayn erosopimus kaatuisi kansanäänestyksessä prosenttiluvuin 40–60, jos vaihtoehtona olisi EU:ssa pysyminen.

Myös sopimukseton EU-ero eli niin sanottu kova brexit häviäisi EU:ssa pysymiselle, mutta niukemmin luvuin 44–56.

Pääministeri May on ilmaissut toistuvasti vastustavansa uutta kansanäänestystä. Myös Britannian parlamentti tyrmäsi viime viikolla murskaluvuin sille tuodun kansanäänestysaloitteen, kun työväenpuolue jättäytyi pois äänestyksestä.

Ajatus uudesta kansanäänestyksestä elää silti edelleen, koska se voi lopulta tarjota ainoan pelastustien kovalta brexitiltä.

EU:n neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk kiteytti keskiviikkona olennaisen: brittiparlamentaarikot voivat joko hyväksyä Mayn ja EU:n neuvotteleman erosopimuksen tai lähteä unionista ilman minkäänlaista sopimusta. Muita vaihtoehtoja ei ole.

May on vahvistanut, että hänen sopimuksensa tulee parlamentin äänestykseen vielä kolmannen kerran – puhemies John Bercowin venkoiluista piittaamatta. Tällöin lähes ainoa vaihtoehto paperin läpiviemiseksi on se, että työväenpuolue saadaan riittävässä määrin sen taakse. Se taas onnistunee vain alistamalla sopimus uudelle kansanäänestykselle.

Näin ajattelee esimerkiksi Lontoon Queen Mary -yliopiston politiikan professori Tim Bale. Hänen mukaansa Tuskin lausunto vahvisti samanaikaisesti sekä Mayn että kansanäänestystä vaativien asemaa.

– Uskon, että Kyle-Wilsonin esitys (tuki Mayn sopimukselle kansanäänestystä vastaan) voidaan vielä ajaa läpi työväenpuolueen viralliseksi linjaksi, Bale totesi torstaina al-Jazeeralle.

Hänen mukaansa brexit-sopimuksen vahvistava kansanäänestys voidaan tarvittaessa järjestää muutamassa viikossa, joten aikataulukaan ei muodostu ongelmaksi, jos poliittista tahtoa löytyy.

Suuri ongelma on kuitenkin työväenpuolueen puheenjohtaja Jeremy Corbyn, joka on tullut kansanäänestysvaatimusten taakse vain laimeasti ja riviedustajiaan tyynnytellen. Hän lähtee edelleen siitä, että työväenpuolue voi neuvotella uuden paremman brexit-sopimuksen, jossa Britannia jäisi tulliliittoon EU:n kanssa.

Sunnuntaina Corbyn ilmoitti, että työväenpuolue "todennäköisesti" tulee tukemaan kansanäänestystä Mayn sopimuksesta.

Corbyn kuitenkin kieltäytyi neljän pienpuolueen kutsusta liittyä toista kansanäänestystä vaatien ryhmien joukkoon. Financial Timesin mukaan Corbyn ei edes saapunut ensimmäiseen puoluejohtajien kanssa sovittuun tapaamiseen viime maanantaina. Hän on väitetysti kieltäytynyt myös lauantain mielenosoituksesta.