Tietovuotaja Julian Assangen pidätysperusteisiin on lisätty myös Yhdysvaltain pyyntö hänen karkottamisestaan. Australia puolestaan on pyytänyt diplomaateilleen oikeutta tavata Assange, joka on Australian kansalainen.

Australian mukaan on varmaa, että Assangeen kohdistuvat oikeustoimet tapahtuvat Britanniassa.

Lontoon poliisi pidätti Assangen aikaisemmin tänään Ecuadorin suurlähetystöstä, missä Assange on majaillut usean vuoden ajan.

Lontoon poliisi poisti Assangen lähetystöstä sen jälkeen, kun Ecuador oli perunut hänen turvapaikkansa. Assange on asunut lähetystössä aina vuodesta 2012. Wikileaksin perustaja on pelännyt luovutusta Yhdysvaltoihin. Ecuadorin presidentti Lenin Moreno vahvisti turvapaikan poistamisen Twitterissä.

– Suvereenina valtiona Ecuador on päättänyt peruuttaa Julian Assangen turvapaikkastatuksen hänen rikottuaan toistuvasti kansainvälisiä käytäntöjä ja päivittäisen elämän protokollaa, Moreno kirjoittaa.

Ecuador syyttää sääntöjen rikkomisesta

Twitter-viestin yhteydessä julkaistulla videolla Moreno syyttää Assangea muun muassa luvattomien laitteiden käytöstä, lähetystön turvakameroiden peukaloimisesta ja yhteenotoista lähetystön vartijoiden kanssa.

Morenon mukaan syynä Assangen turvapaikan peruuttamiselle on myös se, että hän osallistui edelleen Wikileaksin toimintaan ja puuttui siten muiden maiden sisäisiin asioihin. Esimerkkinä Moreno mainitsee Vatikaanin salaisten asiakirjojen vuotamisen tammikuussa.

– Ecuadorin kärsivällisyys on saavuttanut rajansa herra Assangen käytöksen suhteen, Moreno kertoo videolla.

Ecuadorin presidentti kertoo saaneensa Britannialta kirjallisen vakuutuksen, ettei Assangea luovuteta maahan, jossa häntä voi odottaa kuolemantuomio tai kidutus.

Wikileaks ilmoitti Twitter-tilillään Ecuadorin päätöksen olevan laiton. Wikileaksin mukaan Assange ei kävellyt ulos lähetystöstä vapaaehtoisesti, vaan Ecuadorin suurlähettiläs kutsui Lontoon poliisin sisälle häntä hakemaan. Myös Lontoon poliisi vahvistaa asian tiedotteessaan.

Wikileaks varoitti häädöstä viikkoa aiemmin

Tietovuotosivusto Wikileaks ilmoitti viikko sitten Ecuadorin aikovan poistaa Assangen Lontoon-suurlähetystöstään. Wikileaksin nimettömän ecuadorilaislähteen mukaan Assangen pidättämisestä olisi sovittu Britannian kanssa.

Wikileaks kertoi tuolloin, että Assange aiotaan poistaa "tuntien tai päivien sisällä". Ennustuksen toteutumiseen kului lopulta viikko.

Ecuadorin ulkoministeri Jose Valencia kertoi vielä tuolloin Twitterissä Wikileaksin levittämien huhujen olevan perättömiä.

– Hallitus ei kommentoi vailla pohjaa olevia huhuja, jotka ovat sitä paitsi loukkaavia. Ecuador tekee päätöksensä muista valtioista riippumatta, Valencia kirjoitti.

Ecuador on jo pidemmän aikaa osoittanut ärtymystä Assangea kohtaan. Presidentti Morenon mukaan lähetystössä vuosia oleskellut Assange on toistuvasti rikkonut hänen kanssaan tehtyjä sopimuksia..

Raiskausepäily halutaan Ruotsissa uudelleen käsittelyyn

Ruotsissa Assangen raiskaustapaus halutaan uudelleen esille. Assangea raiskauksesta syyttäneen naisen asianajaja sanoi tekevänsä kaiken voitavansa, jotta tutkintaa jatketaan ja Assange tullaan luovuttamaan Ruotsiin.

Tapauksen tutkinta lopetettiin vuonna 2017, koska syyttäjä katsoi, ettei edellytyksiä viedä tutkintaa eteenpäin enää ollut. Raiskausepäily olisi vanhentunut vasta vuonna 2020.

Assangea epäiltiin useista seksuaalirikoksista, jotka tapahtuivat Ruotsissa elokuussa 2010. Muut tapaukset ovat jo vanhentuneet.