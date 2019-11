Lontoon puukotusiskusta käynnistyi selvitysten ja pohdintojen sarja – pommi-iskun valmistelusta tuomittu tekijä pääsi vankilasta ehdonalaiseen viime joulukuussa

Britannian hallitus on kertonut käynnistävänsä täyden selvityksen London Bridge -sillalla perjantaina puukottamalla tehtyyn terrori-iskuun johtaneista tapahtumista.

28-vuotias mies, joka puukotti kaksi ihmistä kuoliaaksi ja haavoitti kolmea, oli poliisin mukaan tuomittu terrorismirikoksista 16 vuoden vankeuteen vuonna 2012. Hän pääsi ehdonalaiseen vapauteen viime vuoden joulukuussa.

Britannian turvallisuusministeri Brandon Lewis sanoi hallituksen selvittävän, toimitaanko maassa vaarallisista rikoksista annettujen tuomioiden suhteen asianmukaisesti.

– Jokaisen vastaavanlaisen tapauksen jälkeen tulee tehdä, ja aina tehdään, täysi selvitys siitä, mitä tällaisesta voidaan oppia tulevaisuuden varalle. Tutkinnalle on ensin annettava aikansa, mutta selvitys tullaan tekemään, Lewis sanoi BBC:lle.

Lontoon pormestarin Sadiq Khanin mielestä tapaus osoittaa, että poliisin määrärahoihin tehdyt leikkaukset menivät liian pitkälle. Hänen mukaansa alueen poliisin budjetista on viety 800 miljoonaa puntaa vuoden 2010 jälkeen, uutiskanava Sky News kertoo.

Hän myös sanoi, että muihin julkisiin palveluihin tarvitaan lisää rahaa.

– Emme voi odottaa, että poliisit poistavat köyhyyden ja epätasa-arvon, Khan sanoi.

Britannian poliisin terrorisminvastaisen erikoisyksikön entinen johtaja Chris Phillips kritisoi maan rikosoikeusjärjestelmää kovin sanoin, kertoo brittilehti Guardian.

– Järjestelmän on katsottava itseään peiliin. Päästämme vankilasta ihmisiä, jotka on tuomittu hyvin, hyvin vakavista rikoksista, ja heidät palautetaan yhteiskuntaan vaikka he ovat yhä radikalisoituneita. Miten ihmeessä voimme edes vaatia, että poliisimme ja turvallisuusviranomaisemme pitäisivät meidät turvassa tällaisessa tilanteessa? Phillips sanoi.

Hyökkääjä pysäytettiin poikkeuksellisilla astaloilla

Hyökkääjän taltuttamiseen osallistuneet ohikulkijat ovat nousseet sankareiksi. Brittilehti Timesin mukaan Luckasz-niminen Puolasta muuttanut kokki kävi hyökkääjän kimppuun sarvivalaan sarvella. Toinen mies taas tyhjensi palosammuttimen hyökkääjän päälle ja käytti sammutinta myös lyömäaseena.

Turistioppaana työskentelevä Stevie Hurst kertoi BBC:lle, että hän ja muut hyökkääjän päälle käyneet miehet yrittivät painia hänet kumoon.

– Näin, että hänellä oli yhä veitsi kädessään, joten yritin vain saada jalkani käyttöön ja potkaista häntä päähän. Yritimme kaikkemme saadaksemme veitsen pois, Hurst sanoi.

Epäillyllä oli päällään liivi, jota ensin epäiltiin pommiliiviksi. Poliisin mukaan kyseessä oli kuitenkin valeliivi, ei oikea räjähdeliivi. Epäilty kuoli poliisin luoteihin.

Tuomio pommisuunnitelmasta

Guardianin mukaan hyökkääjän vuonna 2012 saama tuomio liittyi Lontoon pörssiin kohdistuneeseen pommisuunnitelmaan, jonka poliisi ja turvallisuuspalvelu estivät. Jutun syyttäjien mukaan suunnitelma oli al-Qaidan innoittama. Yhteensä yhdeksän miestä myönsi jutussa syyllisyytensä.

Taannoisen oikeusjutun kirjauksia tutkinut lehti kertoo, että epäillyn arvioitiin tuolloin suunnittelevan terroristien koulutusleirin perustamista perheensä omistamalle maalle Kashmiriin Intian, Pakistanin ja Kiinan raja-alueelle. Jutun tuomari arvioi, että epäilty saattoi edelleen olla vaaraksi ympäristölleen.

Poliisi vahvisti perjantai-iltana pitävänsä tekoa terrori-iskuna. Epäilty oli asunut Staffordshiressa, jossa poliisi kertoi suorittaneensa hyökkäyksen jälkeen etsintöjä tietyssä osoitteessa. Poliisi ei kuitenkaan tällä hetkellä epäile, että hyökkäykseen liittyisi muita tahoja.

Guardianin mukaan kuolonuhrit olivat mies ja nainen. Sairaalahoidossa on kolme uhria, yksi mies ja kaksi naista. Terveysviranomaiset kertoivat aiemmin, että yhden uhrin tila on kriittinen, mutta vakaa. Toisen uhrin tilaa kuvailtiin vakaaksi ja kolmannen kerrottiin saaneen lievempiä vammoja.

Osallistui vankien kuntoutusta käsittelevään tapahtumaan

Times kertoo, että epäilty olisi juuri ennen hyökkäystä osallistunut Cambridgen yliopiston järjestämään tilaisuuteen, jossa käsiteltiin vankien kuntoutusta. Tilaisuus pidettiin aivan London Bridge -sillan tuntumassa historiallisessa Fishmongers’ Hall -rakennuksessa. Lehden mukaan epäilty oli uhannut räjäyttää rakennuksen.

Medioiden mukaan epäillyllä oli päällään ehdonalaisvangeilla käytettävä elektroninen seurantalaite, jonka hän oli saanut vapauduttuaan vankilasta. Guardianin lähteiden mukaan hyökkääjä oli sekä poliisin että maan sisäisestä turvallisuudesta vastaavan tiedustelupalvelu MI5:n tiedossa oleva henkilö.

BBC:n mukaan tiedustelutiedoissa ei kuitenkaan ollut viitteitä tulevasta hyökkäyksestä, vaan poliisi reagoi tapahtumiin hyökkäyksen alettua.

Britannian pääministeri Boris Johnson lupasi iskun jälkeen Lontoon kaduille enemmän poliisin läsnäoloa, Guardian kertoo.

Sillalla kuolonuhreja vaatinut hyökkäys myös vuonna 2017

London Bridge -sillalla tapahtui hyökkäys myös vuoden 2017 kesäkuussa. Tuolloin kolme ääri-islamistihyökkääjää ajoi pakettiautolla jalankulkijoiden päälle. Tämän jälkeen he jatkoivat vielä läheiselle torialueelle, missä he puukottivat ihmisiä. Yhteensä kahdeksan ihmistä sai surmansa ennen kuin poliisi ampui hyökkääjät. Lisäksi iskussa loukkaantui vakavasti kymmeniä ihmisiä.

Lähteenä myös AFP.