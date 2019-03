Lontoon suurmielenosoituksessa vaaditaan uutta kansanäänestystä EU-erosta – "Monet brexitiä kannattaneista uskoivat valheisiin"

Lontoon ydinkeskustassa on alkanut uuden brexit-kansanäänestyksen järjestämistä vaativa suurmielenosoitus.

Kysykää kansalta -mielenosoitukseen odotettiin satoja tuhansia ihmisiä eri puolilta maata. Lontoon Hyde Park -puiston laidalta puolilta päivin paikallista aikaa alkanut Put it to the People -mielenosoituskulkue päättyy myöhemmin iltapäivällä Westminsteriin parlamenttitalon eteen.

Vastaava mielenosoitus lokakuussa keräsi 700 000 osallistujaa, mutta tällä kertaa marssijoita on järjestäjien mukaan jopa miljoona. Uutta kansanäänestystä vaativassa kansalaisaloitteessa on tällä hetkellä yli neljä miljoonaa allekirjoitusta.

Muun muassa Skotlannin alueparlamentin pääministerin Nicola Sturgeonin, Lontoon pormestarin Sadiq Khanin ja työväenpuolueen varajohtajan Tom Watsonin on määrä puhua parlamenttitalon edessä pidettävässä tilaisuudessa.

– Brexit on aivan täysi sekasotku, Khan sanoi perjantai-iltana.

– Aion marssia lauantaina maan joka kolkasta ja eri elämänpoluilta tulevien ihmisten kanssa vaatiakseni, että britit itse saavat sanoa tässä asiassa viimeisen sanan.

Kyse on myös britannia

nsuomalaisten tulevaisuudesta

Marssille valmistautui lauantaiaamuna myös koko aikuisikänsä Britanniassa asunut Pirkko Juntunen.

Juntusen mielestä brexitin puolesta äänestäneet ovat vasta hiljattain ymmärtäneet, että vuonna 2016 ennen kansanäänestystä levitetyn propagandan taustalla oli aivan toisenlainen totuus.

– Monet brexitiä tuolloin kannattaneista uskoivat valheisiin ja ovat nyt käsittäneet, että he eivät edes itse asiassa tietäneet, mitä kaikkea brexitistä seuraa, Juntunen sanoo.

Juntunen luonnehtii vuoden 2016 kansanäänestystä ytimekkäästi yhdellä sanalla: farssi.

– Britannian olisi pitänyt tehdä ja esitellä analyyseja erilaisista tulevaisuudenskenaarioista ennen kansanäänestystä: ei vain kertoa, mitä EU:sta eroaminen tarkoittaa, mutta myös analysoida, mitä sen tilalle halutaan. Nykyinen sekava tilanne johtuu puutteellisesta tulevaisuudensuunnittelusta, hän sanoo.

Helsingissä työskentelevä, Lontoosta kotoisin oleva Serdar Ferit kertoo osallistuvansa mielenosoitukseen lapsensa tulevaisuuden vuoksi.

– Haluan, että lapsellani on samat mahdollisuudet kuin itselläni on ollut, hän toteaa.

Britannian oli määrä erota EU:sta 29. maaliskuuta. Torstaina EU kuitenkin myönsi Britannialle lyhyen lykkäyksen ennen EU-eron toteutumista. Jos parlamentti hylkää erosopimuksen, lisäaika loppuu 12. huhtikuuta. Jos sopimus puolestaan hyväksytään, lisäaika jatkuu 22. toukokuuta saakka.

Britannian parlamentin odotetaan äänestävän erosopimuksesta ensi viikolla.