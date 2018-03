Loukkauksia vuoronperään toisilleen suoltaneet Trump ja Kim kohtaavat kasvotusten – mitä tapaamiselta voidaan odottaa?

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tapaaminen olisi ensimmäinen kerta, kun Yhdysvaltojen istuva presidentti tapaa Pohjois-Korean johtajan. Pohjois-Koreassa vierailleen Etelä-Korean delegaation mukaan Kim on lupautunut keskustelemaan ohjus- ja ydinkokeista luopumisesta, mutta CNN:n haastattelemat asiantuntijat eivät ole järin toiveikkaita tapaamisen lopputuloksen suhteen.

Missä tapaaminen pidetään?

Tapaamisesta tiedetään tähän mennessä varmasti vain se, että se pidetään toukokuun loppuun mennessä.

– Pohjois-Korean hallinto haluaa luultavasti Trumpin Pohjois-Koreaan, mutta sen pääkaupungin turvallisuustilanne tekee tämän mahdottomaksi, asiantuntija Adam Mount kertoo CNN:lle.

Koreat jakava demilitarisoitu alue, missä Kimin ja Etelä-Korean presidentti Moon Jae-inin on määrä tavata huhtikuun lopulla, on luultavasti sopivin paikka myös Trumpin ja Kimin tapaamiselle. Vielä neutraalimpia tapaamispaikkoja olisivat esimerkiksi Kiina tai Sveitsi, missä Kim on opiskellut. Kim ei ole tosin poistunut Pohjois-Koreasta noustuaan valtaan vuonna 2011.

Pohjois-Korea ei todennäköisesti suostuisi tapaamiseen Etelä-Koreassa tai Yhdysvalloissa. Toisaalta, kukaan ei aavistanut kolme kuukautta sitten, että Kimin sisko Kim Yo-jong vierailisi Etelä-Koreassa olympialaisissa.

Mitä Pohjois-Korea ja Yhdysvallat haluavat?

Pohjois-Korealle on jo itsessään iso voitto, että Yhdysvaltojen presidentti haluaa tavata Kimin.

– He ovat toivoneet USA:n presidentin vierailua epätoivoisesti jo Clintonin hallinnosta lähtien. Tämä on ollut Pohjois-Korean ulkopolitiikan prioriteetti jo vuosia, asiantuntija Jeffrey Lewis sanoo CNN:lle.

Lewisin mukaan tapaaminen Yhdysvaltojen päämiehen kanssa viittaisi siihen, että Pohjois-Korea lasketaan ydinasevallaksi ja että Yhdysvallat kohtelee sitä "vertaisenaan".

Yhdysvallat on tehnyt selväksi, että se haluaa Pohjois-Korean luopuvan ydinaseestaan. Asiantuntijoiden mukaan Trumpin hallinnon tulee kuitenkin laskea odotuksiaan tapaamisen suhteen, sillä Kim tuskin todellisuudessa luopuu ydinaseesta.

Asiantuntijoiden mukaan Yhdysvaltojen tulisikin hakea Pohjois-Korealta pieniä myönnytyksiä, kuten ohjustestien tauon jatkamista. Kukaan useista CNN:n haastattelemista asiantuntijoista ei usko, että Pohjois-Korea luopuisi ydinaseesta.

Miten Trump valmistautuu?

Tieto tapaamisesta tuli noin vuorokausi sen jälkeen, kun Yhdysvaltain ulkoministeri Rex Tillerson sanoi Yhdysvaltojen olevan vielä kaukana neuvotteluista Pohjois-Korean kanssa. Trump ja Kim ovat syytäneet loukkauksia toisilleen viime vuonna. Trumpin kutsui Kimiä "pieneksi rakettimieheksi" ja Kim Trumpia "vanhaksi mielenvikaiseksi yhdysvaltalaishöppänäksi".

Pohjois-Korean diplomaatit tunnetaan kovina ja ovelina neuvottelijoina. Trumpin aikana ulkoministeriö on menettänyt monia Korea-asiantuntijoitaan, eikä Trump ole vielä nimittänyt pysyvää suurlähettilästä Etelä-Koreaan.

Koreaan liittyvien kysymysten parissa työskennellyt diplomaatti Joseph Yun eläköityi viime viikolla. Yhdysvalloilla ei siis juuri ole diplomaattista pohjatyötä, josta ammentaa ennen valtion päämiesten tapaamista.

– (Valtion johdon) tapaamiset järjestetään yleensä vasta pitkien neuvottelujen päätteeksi, jolloin monet kiistat on jo ratkottu, kertoo professori Robert Kelly Pusan National -yliopistosta.

– Trump ajaa niin sanotusti suoraan sisään.

Kellyn mukaan tällaisessa tapaamisessa on se riski, että Trump lähtee omille teilleen, hyläten Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean vuosikymmeniä jatkuneen menettelytavan ja tekee sopimuksen, jota kukaan muu yhdysvaltalaisviranomainen ei tekisi.