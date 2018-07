Luolassa olevien poikien pelastusoperaatio on alkanut – ensimmäiset ulos vapauteen ehkä jo tänään

Operaatio on pitkä, ja kaikkien poikien pelastaminen voi viedä useita päiviä. Tehtävää voi viivästyttää sää – mikäli sateet jatkuvat ja vedenpinta alkaa nousta, operaatio on keskeytettävä.

Guardianin mukaan runsaslukuinen median edustajien joukko on siirretty pois pelastusalueelta. Näin ollen reaaliaikainen tieto pelastustoiminnan etenemisestä riippuu käytännössä pelastusorganisaation antamista tiedotteista.

Mediatietojen mukaan pojat on tarkoitus tuoda ulos yksi kerrallaan. Kutakin olisi avustamassa kaksi sukeltajaa.

Thaimaassa kello on neljä tuntia Suomen aikaa edellä. Pelastustöitä johtava kuvernööri Narongsak Osottanakorn kertoi, että ensimmäiset pelastetut voivat päästä ulos aikaisintaan paikallista aikaa yhdeksältä illalla eli Suomen aikaa kello 17.

Thaimaan pohjoisosissa on aloitettu sunnuntaina varhain Suomen aikaa operaatio luolassa olevien poikien pelastamiseksi. Kaksitoista 11–16-vuotiasta jalkapallojoukkueen poikaa ja heidän valmentajansa ovat olleet Tham Luangin luolastossa loukussa tulvaveden saartamana jo kaksi viikkoa.

Tham Luangin luola sijaitsee Pohjois-Thaimaassa.

12 poikaa ja heidän valmentajansa menivät kaksi viikkoa sitten luolaan suojaan rankkasateita ja katosivat jäätyään nousevien tulvavesien taakse.

Joukkue löydettiin kuin ihmeen kaupalla viime maanantaina.

Nyt tuhatpäinen pelastusjoukko ponnistelee saadakseen pojat pois luolasta.

Olosuhteet ovat äärimmäisen hankalat, sillä monsuunisateiden aikana luola täyttyy helposti vedellä.

Kymmenen kilometriä pitkä luola on Thaimaan pisimpiä. Suunnistaminen siellä on vaikeaa, koska luolassa on kiemurtelevia onkaloita ja käytäviä.