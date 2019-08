Luxemburg avaa kannabiksen laillistuspelin Euroopassa ja toivoo muiden seuraavan perässä

Luxemburg ilmoitti keskiviikkona, että se aikoo laillistaa kannabiksen ensimmäisenä maana Euroopassa.

Maan ilmoitus tuli hienoisena yllätyksenä, sillä Euroopan maiden parlamenteissa ei juuri ole keskusteltu kannabiksen laillistamisesta, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen.

– Eurooppa on ollut aika varovainen laillistamispuheissa. Täällä on seurattu, mitä kannabiksen laillistamisesta Pohjois-Amerikassa seuraa, ennen kuin lähdetään tekemään päätöksiä, Hakkarainen kertoo.

Suuressa osassa Euroopan maista edes lääkekannabis ei ole vielä laillista. Esimerkiksi Ranskassa ja Irlannissa lääkekannabiskokeiluja on aloitettu vasta tänä vuonna.

Esityksiä pilven laillistamisesta on kyllä Euroopassakin tehty, mutta yleensä ne ovat tulleet oppositiosta ja kaatuneet parlamenteissa suurilla enemmistöillä.

Käytännössä kannabista saa polttaa ilman pelkoa rangaistuksista monessa maassa. Hollannissa kannabis on edelleen laiton päihde, mutta paikallishallinnoilla on mahdollisuus jakaa lupia, jotka sallivat kannabiksen myynnin ja käytön sille varatuissa tiloissa.

Hollannin lainsäädäntö on aiheuttanut erikoisen harmaan alueen, sillä maan kannabiskahviloille huumetta myyvät pitkälti rikollisjärjestöt. Etuovesta myynti on sallittua, mutta huumeen tarjonta kahviloille on laitonta.

Maassa on parhaillaan menossa kokeilu, jossa kasvattamisesta tehdään luvanvaraista, jotta kahvilat saisivat tuotteensa laillisia kanavia pitkin.

Portugalissa kannabis, kuten kaikki kovemmatkin huumeet, on dekriminalisoitu. Belgiassa muutaman gramman hallussapito on mahdollista ilman rangaistusta. Kataloniassa taas on sallittu erityisten kannabisklubien perustaminen. Klubit saavat luvan kasvattaa kannabista, ja niiden jäsenille käyttö on sallittua.

Täysin laillista kannabis on koko maailmassa vain Kanadassa, Uruguayssa ja 11 Yhdysvaltojen osavaltiossa. Laillistaminen vaatii paljon muutakin kuin vain ilmoituksen. Silloin on sovittava sääntelystä, kuten myyntiluvista, verotuksesta ja laatutarkastuksista.

Politico-lehden haastatteleman Luxemburgin terveysministerin Etienne Schneiderin mukaan terveyssyyt ovat suuressa osassa esitystä tehtäessä. Schneiderin mukaan nuoret löytävät jo nyt lainsuojattomat kannabisdiilerit, joiden kautta pääsee käsiksi myös vaarallisempiin huumeisiin.

Schneider ja maan oikeusministeri Félix Braz tekevät varsinaisen lakiesityksen myöhemmin.

Käytännössä esityksessä laillistettaisiin koko kannabismarkkina. Käytöstä tulee laillista, valtio alkaa myöntää tuotantolupia ja päihteen ostamiselle tulee ikäraja. Kotikasvatus taas aiotaan pitää kiellettynä.

Schneider haluaisi myös kieltää kannabiksen ostamisen muilta kuin Luxemburgin kansalaisilta. Sääntelystä voi tulla vaikeaa, sillä jopa 200 000 ihmistä tulee päivittäin töihin Luxemburgiin naapurimaista.

Luxemburgissa toivotaan, että esitys aiheuttaa Euroopassa ketjureaktion.

– Harjoittamamme huumepolitiikka ei ole ollut kovin menestyksekästä. Toivomme, että kaikki meistä voivat löytää myönteisemmän asenteen huumeita kohtaan, Schneider sanoi Politicolle.

Hakkarainen uskoo, että Luxemburgin päätös voi herättää keskustelua myös muualla Euroopassa. Toisaalta kyseessä on vain 600 000 asukkaan valtio, jonka vaikutusvalta on pieni.

– Vaikea sanoa, miten suurta painetta tämä luo. Se voi olla myös helppo kuitata vain sillä, että no, Luxemburg, siellä ne pankkiirit vain pössyttelevät.