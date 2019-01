Maa nielaisee Iranin pääkaupunki Teheranin – ilmiötä vaikea pysäyttää

Iranin pääkaupungin Teheranin noin 15 miljoonaa asukasta saavat varautua jo lähivuosina romahtaviin taloihin, sortuviin siltoihin ja katkeileviin kaasuputkiin.

Läntisen Aasian suurinta metropolia uhkaa kolme jatkuvasti laajenevaa maanvajoamisaluetta, jotka ulottuvat jo nyt Teheranin eteläisiin esikaupunkeihin ja esimerkiksi kaupungin kansainväliselle lentokentälle.

Tiedelehti Naturessa julkaistun saksalaistutkimuksen mukaan pudotus on Teheran alueella paikoin jopa yli 25 senttiä vuodessa. Ilmiön uskotaan johtuvan pohjavesien vuosikymmeniä jatkuneesta ylikulutuksesta.

Pohjaveden pinta on laskenut vuosina 1984–2011 peräti 12 metriä kaupungin kasvaessa kohisten ja maatalouden keinokastelun kiihtyessä. Sateiden väheneminen – mahdollisesti ilmastonmuutoksen seurauksena – on pahentanut tilannetta.

Koko kaupunki ei ole sentään katoamassa maan alle. Teheranin kaupunkialueesta noin 10 prosenttia kärsii tällä hetkellä merkittävästä maanvajoamisesta, toteavat Saksan geotieteiden tutkimuskeskuksen tutkijat.

Vajoama-alueet näyttävät kuitenkin leviävän. Erityisesti Teheranin länsipuolen maatalous- ja esikaupunkialueelta alkunsa saanut suurin vajoama-alue on työntynyt koko ajan lähemmäs pääkaupunkia.

Hurjat väitteet perustuvat neljällä eri satelliitilla vuosina 2003–2017 otettuihin tutkakuviin. Tärkeimmässä osassa oli Euroopan avaruusjärjestön Esan Sentinel-1-tutkasatelliitti, joka tuottaa 12 päivän välein uuden huipputarkan tutkadatan yli 200 kilometrin levyisestä alueesta Teheranin ympäristössä.

– Sen ansiosta olemme pystyneet seuraamaan (...) maaperän vajoamista lähes reaaliaikaisesti, kiitteli Saksan geotieteiden tutkimuskeskuksen tutkija Mahdi Motagh.

Vajoaminen uhkaa kaikkea rakennettua ympäristöä, mutta ennen muuta siltoja, rautateitä ja energianjakeluverkkoja.

– Nyt jo näillä alueilla kävellessä näkee tien kallistumia, siirtyneitä jalkakäytävän reunoja, murtuneita muureja ja kallistuneita rakennuksia, jotka pitää purkaa, Mahdi Motagh kertoo.

Teheranin kaakkoispuolen vajoama-alueelle on ilmestynyt kilometrien mittaisia ja metrien levyisiä maaston halkeamia. Ne uhkaavat paitsi infrastruktuuria myös maatalouden harjoittamista, koska sade- ja kasteluvesi valuu halkeamia pitkin maan uumeniin.

Yksittäinen vajoama voi syntyä hetkessä.

– Eräs viljelijä oli tunteja hukassa, kun maa vain petti hänen jalkojensa alla ja hän putosi kuusi metriä syvään halkeamaan, kertoi Iranin rakentamisen tutkimuskeskuksen seismologiayksikön johtaja Ali Beitollahi tiedelehti Naturelle marraskuun lopulla.

Beitollahin tutkimusryhmän tuoreen selvityksen mukaan Teheranin ja sen ympäristön pahimmilla vajoamisalueilla on yli 250 000 rakennusta. Alueilla on myös 21 merkittävää siltaa, 230 kilometriä öljy- ja kaasuputkia, 2300 kilometriä maantietä ja paljon muuta.

Iranissa ymmärretään tilanteen vakavuus. Ali Beitollahin mukaan hallitus on yrittänyt säädellä pohjaveden kulutusta, mutta se on vaikeaa, koska maassa on kymmeniätuhansia laittomia kaivoja. Lisäksi laillisten vedenottopaikkojen määrä on noussut esimerkiksi Teheranissa yli 8-kertaiseksi vuosina 1968–2012.

Saksalaistutkijoiden mukaan tilanne on pääsyt niin pahaksi, että vuosien sadekausikaan ei enää pysäyttäisi maan vajoamista. Tämä johtuu siitä, vuosikymmenten kuiva kausi on vienyt alueen kallioperästä sen huokoisuuden. Vesi vain aiheuttaisi tuhotulvia sitoutumatta kallioperään.

Teheranin esiinkaivaminen voi olla tulevaisuuden arkeologeille melkoinen haaste. Kaupungin tietyt alueet ovat vajonneet 15 vuodessa useita metrejä. Kuka tietää, missä raja tulee vastaan – vai tuleeko sitä?

Teheran ei ole kuitenkaan ongelman kanssa yksin. Esimerkiksi Yhdysvalloissa vajoamisalueita on läntisessä Teksasissa, Louisianan rannikolla ja San Franciscossa. Pahimpana alueena mainitaan usein Kalifornian San Joaquin Valley, joka vajoaa paikoin jopa 60 senttiä vuodessa.

Sielläkin ongelma johtuu pohjavesien liiallisesta kulutuksesta. Kysymys on Kalifornian maatalouden todellisesta tehotuotantoalueesta, joka kuitenkin nojaa täysin massiiviseen keinokasteluun.

Indonesian pääkaupunki Jakarta vajoaa sekin paikoin 20–25 sentin vuosivauhdilla. 32 miljoonan ihmisen metropolialue kuluttaa pohjavesiään täysin kestämättömällä vauhdilla.

Huolestuttavinta on se, että vajoava Jakarta on merenrantakaupunki. Ainakin kolmannes kaupungista on jo nyt merenpinnan alapuolella, mutta suojavallit ovat toistaiseksi estäneet katastrofin.

Länsi-Teksasin vajoamisongelman uskotaan johtuvan alueella vuosikymmeniä jatkuneesta öljynporauksesta. Kaasunporaus on aiheuttanut vastaavia ongelmia muun muassa Hollannin rannikolla.