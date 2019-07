Maailma on siirtynyt uuden kuukilvan aikaan – taustalla on punainen planeetta

Kuu on taas kaikkialla. Ainakin Yhdysvallat, Intia ja Kiina ovat määrätietoisesti lähettämässä ihmisiä kuuhun. Lisäksi Venäjän Roskosmoksella on suunnitelma, mutta maan rahoituksen riittävyyttä on epäilty.

Jopa Israel yritti lähettää kuuhun helmikuussa luotaimen, mutta epäonnistui. Ranska ilmoitti kesäkuussa perustavansa avaruusosaston armeijaansa, ja esimerkiksi Chanel järjesti vuonna 2017 kuuaiheisen muotinäytöksen.

Kuu jäi pitkäksi aikaa unohduksiin. Ihminen käveli viimeksi kuussa 47 vuotta sitten, ja viimeistään Yhdysvalloissa vuonna 1984 seitsemän astronauttia tappanut Challenger-kantoraketin räjähdys herätti vastaääniä avaruuden valloitukselle, vaikka raketti ei ollutkaan matkalla kuuhun.

Mistä maapallon uudelleen alkanut kuuhulluus johtuu?

50 vuotta sitten kuulennoissa oli kyse enemmän suurvaltojen valtapelistä kuin tieteestä. Nyt motiivit ovat joidenkin maiden kohdalla samat, mutta kuussa jo käyneet tähtäävät pidemmälle avaruuteen.

Esimerkiksi Kiinan motiivi kuuhun menolle on ensisijaisesti poliittinen. Kiinalainen kuussa sinetöisi maan aseman nykyaikaisena supervaltana. Intia hamuaa omalla suunnitelmallaan samaa asemaa.

Toisaalta Yhdysvallat on jo käynyt kuussa. Sekä NASA että yksityiset yritykset Space X ja Blue Origin ovat visioineet jo Mars-matkoja. Heille kuu voi näyttäytyä enemmän jopa ponnahduslautana Marsiin kuin poliittisena symbolina, vaikka Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa varmasti jäädä historiaan presidenttinä, joka palautti ihmisen kiertolaisellemme.

Vaikka Intia on uhonnut saavansa ensimmäisen astronautin kuuhun jo vuonna 2022, ovat Yhdysvallat ja Kiina todennäköisesti lähempänä. Trump suunnittelee kuussa kävelyä vuodelle 2024, Kiina taas tähtää kiinteän tukikohdan rakentamiseen 2030-luvulla.

– Olemme kilpajuoksussa avaruuteen tänä päivänä, aivan kuin olimme 1960-luvulla, ja nyt panokset ovat entistä korkeammat, Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence sanoi maaliskuussa.

Kiina on toistaiseksi edellä: siitä tuli tammikuussa ensimmäinen maa, jonka onnistui lähettää luotain kuun pimeälle puolelle. Luotain keräsi näytteitä ja vei paikalle pienen ekosysteemin, jolla muun muassa yritetään kasvattaa perunaa avaruudessa.

Lisäksi diktatuuri mahdollistaa Kiinalle pitkäjänteisen suunnittelun. Yhdysvalloissa avaruussuunnitelmat vaihtuvat sitä mukaa kuin presidentitkin, ja kuuhun pääseminen vaatisi paljon kauaskatseisempaa suunnitelmaa ja sijoittamista.

Helsingin yliopiston avaruusfysiikan professori Minna Palmroth sanoo kuuta maapallon takapihaksi, joka sopii harjoitteluun vaikeampia matkoja varten.

– Jos amerikkalaiset aikovat Marsiin, kuu on heille sopiva huoltoasema siinä matkalla, Palmroth sanoo.

Juuri se näkyy NASAn suunnitelmissa. Sen lisäksi, että Yhdysvallat aikoo viedä uusia astronautteja käymään kuussa, sen kiertoradalle suunnitellaan uutta avaruusasemaa, joka korvaisi tulevaisuudessa maata kiertävän Kansainvälisen avaruusaseman.

Kuun tärkein elementti Mars-matkojen kannalta on vesi. Kuun etelänavan jäätiköistä saataisiin juomavettä astronauteille, mutta niitä olisi mahdollista hyödyntää myös polttoainevarastona sekä ihmisille että Marsiin suuntaaville raketeille.

Vedestä saataisiin happea ihmisille ja vetyä rakettien polttoaineeksi. Mikäli amerikkalaisten kuuta kiertävän Gateway-aseman rakentaminen onnistuu, se toimisi tankkauspisteenä Marsiin suuntaaville raketeille.

Lisäksi etelänavalla on paljon helium-3-alkuainetta, josta on kaavailtu tulevaisuuden fuusioreaktoreiden polttoaineeksi. Toimivan fuusioreaktorin kehittämiseen tosin menee vielä kymmeniä vuosia. Maan pinnalla ainetta esiintyy harvoin, joten kuussa saatetaan tulevaisuudessa nähdä jopa heliumkaivoksia.

Myös Kiinan suunnittelema kiinteä tukikohta sijoittuisi todennäköisesti juuri kuun etelänavalle.

Toisaalta voi pohtia, onko Marsiin menemisessä ylipäätään mitään järkeä. Palmrooth muistuttaa, että Mars on ihmiselle erittäin vihamielinen paikka. Planeetalla on kuukausien mittaisia, lähes koko pallon laajuisia pölymyrskyjä ja keskilämpötila huitelee -60 celsiusasteen paikkeilla.

Joidenkin arvioiden mukaan jopa ydintuhon jälkeinen maapallo olisi ihmiselle otollisempi paikka asua kuin Mars. Punaisen planeetan kolonisoinnista lienee siis turha haaveilla edes lähivuosikymmeninä, vaikka avaruusfyysikko Stephen Hawking totesi ennen kuolemaansa, että ihmisen on pakko valloittaa toinen planeetta seuraavien sadan vuoden aikana tai kuolla sukupuuttoon.

– Hänen mielestään se oli hyvä idea, minun mielestäni ei. Meillä on tässä jo aivan loistava planeetta, joten miksi emme pitäisi siitä huolta ennen muiden taivaankappaleiden asuttamista, Palmroth sanoo.

Siitä huolimatta Palmroth uskoo, että ihminen menee vielä Marsiinkin. Innostavat visiot keräävät aina ympärilleen ihmisiä, jotka tekevät niiden eteen valtavasti töitä, kuten Apollo-lennotkin näyttivät.

– Jos samalla mentaliteetilla tehtäisiin länsimetroa tai sote-uudistusta, niin aika nopeasti tulisi valmista. Mutta kuu on paljon kivempi pysäkki kuin Tapiola, Palmroth toteaa.