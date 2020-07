Maailmalla tiedossa jo yli 16 miljoonaa koronavirustartuntaa – tartunnoista yli 5 miljoonaa todettu tässä kuussa

Maailmalla on tähän päivään mennessä todettu yhteensä yli 16 miljoonaa koronavirustartuntaa, kertovat uutistoimisto AFP:n virallisten lähteiden pohjalta tekemät laskelmat. Yli puolet tartunnoista on todettu Etelä- ja Pohjois-Amerikassa sekä Karibialla. Kaikkiaan liki 650 000 ihmistä on kuollut virukseen liittyen.

Eniten tartuntoja on todettu Yhdysvalloissa, jossa niitä on tiedossa 4,2 miljoonaa. Kuolemantapauksia maassa on ollut lähes 150 000.

Euroopassa on tiedossa noin 3,1 miljoonaa tartuntaa ja lähes 210 000 kuollutta.

Pandemian leviäminen on jatkanut kiihtymistään. Tartuntatapauksista on todettu heinäkuun aikana noin kolmasosa eli yli 5 miljoonaa tapausta.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan tartuntoja on todettu yli miljoona viikossa viimeisten viiden viikon ajan.

Sataatuhatta asukasta kohden virukseen on kuollut eniten ihmisiä Belgiassa (85), Britanniassa (67), Espanjassa (61), Italiassa (58) ja Ruotsissa (56).

Koska luvuissa ovat mukana vain laboratoriotesteillä vahvistetut tartuntatapaukset, tartuntoja on todellisuudessa todennäköisesti moninkertaisesti enemmän. Monissa maissa testejä voidaan tehdä vain rajallisesti tai ne kohdistetaan ihmisiin, joilla on selkeitä oireita.

Pohjois-Korean mukaan maan ensimmäinen tartunta todettu loikkarilla

Koronavirustartuntojen olemassaolon aiemmin jyrkästi kiistänyt Pohjois-Korea on kertonut maan ensimmäisestä tartuntaepäilystä. Diktatuurin valtiollisen uutistoimiston KCNA:n mukaan tartuntaa epäillään loikkarilla, joka olisi palannut Etelä-Koreasta takaisin pohjoiseen viikko sitten sunnuntaina.

Epäilyn seurauksena Kaesongin rajakaupunki eristettiin maan johtajan Kim Jong-unin mukaan perjantaina varotoimena.

Kim kokosi kabinettinsa hätäkokoukseen lauantaina ja julisti maahan poikkeustilan.

Guardian-lehden mukaan Pohjois-Korea on saanut yhteensä tuhansia koronavirustestejä Venäjältä ja muilta mailta. Maa on pitänyt pandemian aikana rajansa tiukasti suljettuina.

Guardianin mukaan KCNA ei suoraan kertonut, oliko loikkarille tehty koronavirustesti.

Uutistoimiston mukaan tartuntaepäilyn kohteena oleva ihminen olisi loikannut Etelä-Koreaan kolme vuotta sitten ja palannut sittemmin laittomasti Pohjois-Koreaan.

Tartuntaepäilyn myötä hänet määrättiin "tiukkaan karanteeniin", KCNA kertoo. Sekä hänen kanssaan kontaktissa olleiden että Kaesongissa viimeisten viiden päivänä aikana vierailleiden toimet tutkitaan tarkasti.

Raja Kiinaan vuotaa

Uutistoimisto AFP:n mukaan Etelä-Koreasta ei ole tihkunut mitään tietoa siitä, että joku olisi päässyt ylittämään maiden välisen tarkasti vartioidun ja miinoitetun rajavyöhykkeen.

Etelä-Koreassa uusia tartuntoja on viime aikoina todettu noin 30–60 päivässä. Koko pandemian aikana tartuntoja on noin 51 miljoonan asukkaan maassa todettu yhteensä vähän yli 14 000, kertoo yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston seuranta.

Pohjois-Korean ja Kiinan 1 400 kilometriä pitkä raja sen sijaan on helpompi ylittää, erityisesti talvella jokien jäädyttyä.

AFP:n mukaan kymmenet pohjoiskorealaiset ovat kulkeneet rajan yli joka päivä salakuljettaen tavaraa suljettuun maahan. Asiantuntijat epäilevätkin, että koronavirus on kulkeutunut Kiinasta Pohjois-Koreaan mahdollisesti jo ennen kuin maiden välinen raja virallisesti suljettiin.

– Ei ole epäilystäkään siitä, etteivätkö Pohjois-Korean koronavirustartunnat olisi peräisin Kiinasta, sanoo analyytikko Go Myong-hyun eteläkorealaisesta Asan Institute for Policy Studies -ajatushautomosta AFP:lle.

Gon mukaan mahdollisesti Etelä-Koreasta tulleen tartunnan esiin nostaminen palvelee kuitenkin Kimin tarkoitusperiä. Loikkarit halutaan leimata vaarallisiksi ihmisiksi. Lisäksi taustalla vaikuttavat Koreoiden entisestään jännittyneet välit ja pohjoisen lisääntynyt painostus.

Uusi koronavirus havaittiin viime vuoden lopussa Kiinan Wuhanissa. 1,4 miljardin asukkaan Kiina on ilmoittanut virallisesti noin 86 000 tartunnasta pandemian aikana, mutta asiantuntijat pitävät lukua alimitoitettuna.

Talousahdinko voisi pahentaa epidemiaa

Pohjois-Korea sulki alkuvuodesta pandemian levitessä rajansa tärkeimmältä kauppakumppaniltaan Kiinalta, mikä uutistoimisto Bloombergin mukaan syventää entisestään maan talousahdinkoa. Pohjois-Korean talous voi arvioiden mukaan supistua tänä vuonna enemmän kuin 1990-luvun nälänhädän aikana.

Pohjois-Korea lukeutuu maailman köyhimpiin valtioihin. Bloombergin mukaan pula tarvikkeista ja valuutasta tekee maasta viruksen edessä erityisen haavoittuvan. Maan terveydenhuoltojärjestelmää pidetään yleisesti täysin alimitoitettuna epidemiasta selviytymiseen.

Pohjois-Korean väkiluku on noin 25 miljoonaa.

Muu maailma on suhtautunut pääosin skeptisesti Pohjois-Korean aiempiin lausuntoihin siitä, että maassa ei ole tavattu koronavirusta.