Maailman ensimmäinen hyperloop-juna Intiaan? Lähipäivinä päätetään, voiko Mumbain ja Punen välillä kulkea lähes äänen nopeudella tulevaisuudessa

Maailman ensimmäinen hyperloop-juna saattaa kulkea jo ensi vuosikymmenellä Intiassa.

Lähes äänen nopeudella alipaineistetussa tunnelissa kiitävää kapselijunaa suunnitellaan Intian länsiosiin, Mumbain ja Punen kaupunkien välille.

Intian suurimmasta kaupungista, yli 18 miljoonan asukkaan Mumbaista on jo nyt hyvät juna- ja maantieyhteydet viiden miljoonan asukkaan Puneen, mutta jos hyperloop todella tulee, kaupunkien välinen matkustusaika voi kutistua nykyisestä reilusta kolmesta tunnista alle puoleen tuntiin.

Maharashtran osavaltio ajaa hanketta täysin rinnoin. Osavaltion korkein virkamies Ajoy Mehta raivasi omin käsin viimeiset byrokratiaesteet, joita oli tulevan hyperloop-radan yhdellä osuudella, kertoo valtalehti The Hindu.

Muutoin radasta ei ole tulossa minkäänlaista poliittisen väännön kohdetta, koska se rakennetaan nykyisen moottoritielinjauksen yhteyteen eikä se siten vaadi maiden pakkolunastuksia, lehti toteaa. Lisäksi koko rata tulee pylväiden päälle, joten se ei sotke myöskään nykyistä liikennettä.

Osavaltion johto teki heinäkuussa päätöksen hankkeen toteuttamisesta. Hyperloop-rata sai samalla julkisen infrastruktuurihankkeen statuksen, minkä pitäisi helpottaa rahoituksen saamista. Tässä vaiheessa lähdetään siitä, että 700 miljardin rupian (8,8 mrd euroa) hintaiseksi arvioitu projekti toteutetaan kokonaisuudessaan yksityisten sijoittajien rahoilla.

Hankkeen toteuttajiksi on valittu amerikkalainen Virgin Hyperloop One ja dubailainen DP World. Muodollisesti hankkeen kilpailutus jatkuu elokuun loppuun asti, mutta edellä mainittujen yhtiöiden johtavaa roolia pidetään varmana.

Amerikkalaisilla on tarvittava teknologinen osaaminen ja dubailaisilla rahat. DP World on jo luvannut 500 miljoonaa dollaria hankkeen ensimmäisen vaiheen toteuttamiseen. Loput miljardit pitäisi saada muilta, toistaiseksi nimeämättömiltä yksityisiltä sijoittajilta.

Lisärahoituksen saaminen riippuu pitkälti ensimmäisen, teknisesti haasteellisimman rakennusvaiheen onnistumisesta. Ensimmäisen vaiheen rakennustöiden pitäisi alkaa vielä tänä vuonna ja niiden pitäisi olla valmiina vuonna 2023. Koko hankkeen on arvioitu vievän noin seitsemän vuotta.

Amerikkalaisen The Verge -uutissivuston mukaan teknisiä haasteita voi kuitenkin tulla. Yksi iso ongelma on se, että hyperloopin amerikkalaisella testiradalla ei ole saavutettu toivottuja nopeuksia.

The Vergen mukaan Virgin Hyperloop Onen testeissä on päästy toistuvasti noin 370 kilometrin tuntinopeuteen, mutta se on kaukana luvatusta 1220 kilometrin tuntinopeudesta. Nykyisillä luotijunilla on päästy testioloissa yli 600 kilometrin tuntinopeuteen.

Yhtiön mukaan ongelma on siinä, että sen alipaineistettu testirata on liian lyhyt. Joka tapauksessa miljardi-investointien käynnistäminen Intiassa voi olla riski-altista, jos tekniikan toimivuudesta ei ole 100-prosenttista varmuutta.

Maharashtran osavaltion on määrä päättää töiden käynnistämisestä syyskuun ensimmäisellä viikolla.

Osavaltion pääministeri Devendra Fadnavis oli ainakin vielä kuukausi sitten täysin varma projektin järkevyydestä. Hänen mukaan Maharashtraan tullaan luomaan paitsi maailman ensimmäinen hyperloop-liikennejärjestelmä myös globaali hyperloop-järjestelmien toimitusketju.