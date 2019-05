Maailman ensimmäiset kansallispuistot ovat hädissään – puistojen määrää ja pinta-aloja lisännyt lakikaan ei hälventänyt huolia

Yhdysvalloissa hyväksyttiin maaliskuussa merkittävä laki, jolla perustettiin viisi uutta kansallista monumenttia ja laajennettiin useiden kansallispuistojen alueita. Pitkään valmisteltu laki meni kongresissa läpi suurella äänten enemmistöllä ja myös presidentti Donald Trump on jo allekirjoittanut sen.

Lain sisältö ei vastaa presidentin omia linjauksia, mutta sen takana oli niin suuri joukko lainsäätäjiä, että hänen mahdollinen vetonsa olisi kumottu. Sen sijaan Trumpin budjettiesitykseen vuodelle 2020 sisältyy sisäministeriöön kohdistuvia leikkauksia, jotka heikentäisivät kansallispuistojen taloudellista asemaa. Yleisesti kuitenkin arvellaan, ettei kongressi niele esitystä 14 prosentin vähennyksistä sellaisenaan.

Kansallispuistojen pelkona on, että kongressin hyvistä aikomuksista huolimatta niiden toimintaedellytykset voivat heiketä, kun hallinnon tavoitteena näyttäisi olevan suojelualueiden kutistaminen sekä öljy-, kaasu- ja kaivosteollisuuden päästäminen operoimaan herkille alueille. Varoittavia kommentteja on esittänyt erityisesti National Parks Servicen, NPS:n, entinen johtaja Jonathan Jarvis.

NPS:n lausunnoissa muistutetaan, että nykyisen presidentin kaudella tehdyt kansallispuistojen aluesupistukset ovat olleet suurempia kuin uuteen lakiin sisältyvät laajennukset. Huolestuttavana pidetään sitäkin, että kansallispuistohallinnon yläpuolella sisäministeriössä toimii useita energia-alalla työskennelleitä henkilöitä.

NPS:n vastuulla on Yhdysvalloissa 418 kohdetta, joiden pinta-ala on yhteensä 84 miljoonaa eekkeriä eli 340 000 neliökilometriä. Niistä 61 on varsinaisia kansallispuistoja. Vanhin on 1872 perustettu Yellowstone, joka on samalla koko maailman vanhin kansallispuisto. Sen laajailmeinen alue kattaa lähes 9 000 neliökilometriä.

Yhdysvallat on ollut edelläkävijä, josta monet muut maat, Suomi mukaan lukien, ottivat mallia omia kansallispuistoja perustettaessa. Kansallispuistot ja muut kansalliset monumentit ovat perheiden kesälomamatkojen vakiokohteita ja houkuttelevat kävijöitä ympäri maailmaa.

Viime vuonna NPS:n kohteisiin tutustui yhteensä 318 miljoonaa ihmistä. Vuonna 2017 kävijöitä oli 331 miljoonaa.

Kansallispuistohallinnon budjetti oli vuonna 2018 yhteensä 3,46 miljardia dollaria, josta 2,9 miljardia oli kongressin rahoitusta. Pääsylipputuloilla katettiin 282 miljoona dollaria. Loput kerättiin useista rahoituslähteistä, muun muassa luonnonsuojelujärjestöjen ja vapaa-ajanvaatteiden valmistajien vapaaehtoismaksuista.

Osassa NPS:n kohteita ei peritä lainkaan pääsymaksua. Veloitettaessa maksu on tavallisesti koko autokuntaa kohti. Lipun hinta voi olla 30 dollaria päivältä, mutta 80 dollarilla saa koko vuodeksi pääsyn puistoihin. Se kannattaa hankkia, jos reitille osuu useita kansallispuistoja.

Amerikkalaiset rakastavat kansallismaisemiaan ja kansallispuistojaan. Monin paikoin ongelmana onkin, että puistot on rakastettu puhki. Niiden säilyttäminen jälkipolville edellyttää riittävää työvoimaa ja rahoitusta. Uuteen budjettiesitykseen sisältyy kuitenkin laajoja henkilövähennyksiä.

Viime vuosina riesaksi ovat tulleet laajat metsäpalot, joiden tuhojen korjaamisesta koituu lisää työtä ja vielä enemmän kustannuksia. Aiemmin metsäpalojen saatettiin antaa uudistaa rauhassa puustoa, mutta palojen laajennettua ja alettua uhata asumuksia ja ihmishenkiä suhtautuminen on muuttunut.

Vuodenvaihteessa puistoille aiheutui harmia liittovaltion hallinnon yli kolme viikkoa kestäneestä sulusta. Puistot pidettiin avoinna, vaikka paikalla oli vain kourallinen henkilökuntaa. Alueita ei kyetty kunnolla siivoamaan eikä estämään suoranaista ikivaltaa.

Kaliforniassa sulusta kärsivät eniten Yosemite ja Joshua Treen kansallispuisto, jossa on hidaskasvuisia parsakasveihin kuuluvia joosuanpuita.