Maailman kalleimmaksi mainostettua juustoa myydään vain kymmenisen kiloa vuodessa

Valkoista, paksua ja maukasta, mainostaa aasinmaidosta valmistettua juustoaan serbialainen Slobodan Simic. Jos vesi nousi kielelle, saattaa maistamishalua kuitenkin hillitä hinta, sillä tuhat euroa kilolta maksava juusto voi hyvinkin olla maailman kalleinta.

Aasinjuusto valmistetaan Serbiassa Zasavican luonnonsuojelualueella asuvan 200-päisen aasilauman maidosta.

Simicin mukaan aasinmaidolla on äidinmaidon kaltaisia ominaisuuksia ja sitä voidaan käyttää helpottamaan lukuisia vaivoja, kuten astmaa tai keuhkoputken tulehdusta. Simic kutsuukin juustoaan luonnon ihmeeksi.

Koska juustoa ei ole tieteellisesti tutkittu, sen terveysvaikutuksia on vaikea mennä arvioimaan. Aasinmaidossa on kuitenkin runsaasti proteiinia, ja YK on tunnustanut sen hyväksi vaihtoehdoksi niille, jotka ovat lehmänmaidolle allergisia.

Kun tennistähti muka kaiken aasinjuuston söi

Simicin tuottama aasinmaitojuusto on harvinaista monesta syystä. Aasinmaidossa on vähän kaseiinia, joka yleensä toimii juustonvalmistuksessa sidosaineena. Zasavicassa havaittiin kuitenkin, että aasinmaitoa voi sekoittaa vuohenmaitoon juuston aikaansaamiseksi. Sekoite auttaa myös siinä, että aasit tuottavat maitoa alle litran päivässä, siinä missä lehmä tuottaa kymmeniä litroja.

Simicin aasinjuustoa myydään vuodessa noin 6–15 kiloa, pääasiassa turisteille.

Simicille aasinjuuston tuottaminen on tapa suojella Balkanin aasia, joka on käynyt yhä harvinaisemmaksi koneiden hoitaessa työt niiden sijaan maataloudessa.

– Pidämme yllä tarvetta tälle eläimelle, ja nyt on yhä useampia aasifarmeja, aaseja kaivataan yhä enemmän, mikä on hyvä meille ja tälle alueelle, Simic sanoo.

Aasinjuusto nousi otsikoihin vuonna 2012, kun huhujen mukaan serbialainen tennistähti Novak Djokovic osti koko vuoden tuotannon. Djokovic kuitenkin myöhemmin kumosi huhut.