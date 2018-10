Maailman pisin meren yllä kulkeva silta avattiin Kiinassa

Kiinan presidentti Xi Jinping on virallisesti avannut maailman pisimmän meren yllä kulkevan sillan. Tänään avattu silta yhdistää Hongkongin ja Macaon erityishallintoalueet sekä Zhuhain kaupungin Manner-Kiinassa.

55 kilometrin pituisen sillan rakentaminen aloitettiin vuonna 2009. Rakennustöitä ovat varjostaneet viivästymiset, budjettiylitykset, korruptiosyytökset ja rakennustyöntekijöiden kuolemat. Sillan hinta ei ole tiedossa, mutta sen on arvioitu maksaneen yli 100 miljardia juania eli yli 12,5 miljardia euroa.

Sillan käyttöä on rajoitettu. Hongkongilaiset saavat luvan ajaa autolla siltaa pitkin Zhuhaihin vain, jos he täyttävät tietyt kriteerit. Luvan saavat esimerkiksi merkittävässä virassa olevat hongkongilaiset. Suurimman osan ihmisistä täytyy kulkea linja-autolla, jos he haluavat käyttää siltaa.