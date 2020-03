Maailmanlaajuisesti koronavirukseen on kuollut yli 3  000 ihmistä, heistä 90 prosenttia on kiinalaisia

Maailmanlaajuisesti koronavirukseen on kuollut tähän mennessä yli 3 000 ihmistä. Heistä valtaosa, yli 90 prosenttia, on kiinalaisia. Virustartunnan saaneiden määrä lähenee uutistoimisto AFP:n laskujen mukaan 90 000:ta.

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus on nostanut koronaviruksen leviämisen riskiluokituksen kohtalaisesta korkeaan, kun aiemmin se oli EU:n alueella kohtalainen, kertoo EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO nosti jo perjantaina omaa globaalia riskiarviotaan. Riski on WHO:n mukaan hyvin korkea.

Von der Leyenin mukaan EU tehostaa toimiaan koronaviruksen torjumiseksi perustamalla uuden erikoisryhmän, jonka vastuulla on jo pitkälti käynnissä olevien toimien koordinointi. Komissio on avannut myös uuden verkkosivuston, johon kerätään ajantasaista tietoa koronatilanteesta.

EU-komission mukaan unionin alueella on todettu noin 2 100 koronatapausta. Kuolemantapauksia on ollut liki 40. Suurin osa tartunnoista on todettu Italiassa.

EU pyrkii koordinoimaan jäsenmaidensa toimia monilla eri aloilla. EU:n sisäasioiden komissaari Ylva Johansson kertoo, että esimerkiksi rajakysymyksistä on keskusteltu jäsenmaiden välisessä videokokouksessa.

Talouskomissaari Paolo Gentiloni kertoo, että euroryhmä aikoo käydä läpi välittömiä toimia koronaviruksen aiheuttamiin talousvaikutuksiin.

Iranissa virustartuntojen määrä nousee

Maailman terveysjärjestö WHO on lähettänyt ensimmäisen avustuskoneen koronaviruksen piinaamaan Iraniin. Kiinan jälkeen Iran on pahimmin viruksesta kärsinyt maa.

Iranissa on tähän mennessä kuollut 66 ihmistä koronavirukseen. Maa on ilmoittanut tänään 12 uudesta kuolemantapauksesta.

Yhteensä Iranissa on todettu noin 1 500 koronavirustartuntaa.

Ruotsin liikenneviranomaiset ovat keskeyttäneet toistaiseksi suorat lennot Iraniin ja Iranista. Keskeytykseen päädyttiin terveysviranomaisten neuvosta. Heidän mukaansa Iran ei ole saanut virusta hallintaansa. Normaalisti Iran Air lentää Tukholmasta ja Göteborgista suoraan Iraniin.

Ruotsissa on vahvistettu 14 koronavirustapausta. Tartunnan saaneista kuusi oli matkustanut Iranissa.

Kulttijohtaja pyysi anteeksi viruksen leviämistä

Etelä-Koreassa kulttijohtaja Lee Man-hee on pyytänyt anteeksi eteläkorealaisilta koronaviruksen leviämistä.

– Haluaisin tarjota vilpittömän anteeksipyyntöni jäsentemme puolesta. Vaikka se ei ollut tarkoitus, monet ihmiset ovat sairastuneet, toimittajien edessä pariin otteeseen polvistunut Man-hee kertoi lehdistötilaisuudessa.

Etelä-Koreassa on todettu yli 4 000 koronavirustartuntaa, joista merkittävä osa on peräisin Daegun kaupungissa toimivasta uskonnollisesta yhteisöstä Shincheonjista. Yhteisöä on usein syytetty kulttimaisuudesta, ja sen jäsenet uskovat yhteisön perustajan vievän 144 000 ihmistä mukanaan taivaaseen tuomiopäivänä.

Ensimmäisenä tartunnan sai tiettävästi 61-vuotias nainen, joka oireilustaan huolimatta osallistui useisiin yhteisön tilaisuuksiin ennen diagnoosin saamista. Yhteisön entinen jäsen on kertonut uutiskanava CNN:lle, että ryhmä ei salli poissaoloja sairastumisten vuoksi.

Kiinan ulkopuolella lähes 9 700 tartuntaa

Koronavirustartuntoja on viime päivinä todettu enenevässä määrin Kiinan ulkopuolella, Etelä-Korean lisäksi esimerkiksi Italiassa ja Iranissa.

Yhteensä Kiinan ulkopuolella on todettu lähes 9 700 tartuntaa yli 60 maassa.

Yhdysvalloissa puolestaan on kuollut toinen viruksen sairastuttama ihminen, maan mediat kertoivat. New York Timesin mukaan hän oli saanut tartunnan Seattlen lähellä hoitokodissa, jossa on todettu jo ainakin kuusi tartuntaa. Sairauden oireista ovat kertoneet myös useat muut asukkaat ja työntekijät. Tartunnan saaneista kolmen kerrotaan olevan sairaalahoidossa vakavasti sairaina.

Lehden mukaan Seattlen lähellä sijaitsevaa noin 90 000 asukaan Kirklandia pidetään yhtenä viruksen leviämisen keskuksista Yhdysvalloissa. Esimerkiksi neljännes alueen palomiehistä on määrätty karanteeniin, sillä he ovat käyneet kyseisessä hoitokodissa.

New Yorkin ja Rhode Islandin osavaltiot kertoivat molemmat ensimmäisistä todetuista tartunnoista. Molempien tartunnan saaneiden kerrotaan matkustaneen hiljattain ulkomailla.

Yhteensä Yhdysvalloissa oli aamuyöllä Suomen aikaa todettu 84 koronavirustartuntaa.

Presidentti Donald Trump on viime päivien puheenvuoroissaan toistuvasti tyrmännyt terveysviranomaisten arviot siitä, että koronavirustartuntojen määrän on syytä odottaa kasvavan Yhdysvalloissa lähiaikoina.