Maailmassa jo yli 400  000 koronakuolemaa – Venäjän uudet koronatartunnat pysyneet pitkään miltei ennallaan

Maailman koronakuolemat ovat ylittäneet 400 000:n rajan. Johns Hopkinsin yliopiston mukaan koronaan liittyviä kuolemia oli Suomen aikaa iltapäivällä rekisteröity 400 135. Lähes 110 000 on kirjattu Yhdysvalloista. Britanniassa määrä on reilut 40 000 ja Brasiliassa noin 36 000.

Vahvistettujen koronatartuntojen määrä lähenee seitsemää miljoonaa. Johns Hopkinsin luku oli sunnuntaina iltapäivällä reilut 6 916 000.

Venäjällä rekisteröity miltei 470 000 tartuntaa

Venäjällä on todettu jälleen lähes 9 000 uutta koronavirustartuntaa, uutisoi muun muassa Interfax. Uutistoimiston mukaan vuorokautinen uusien tartuntojen määrä on kutakuinkin samalla tasolla jo kolmatta viikkoa.

Kaikkiaan Venäjällä on rekisteröity miltei 470 000 tartuntaa.

Koronakuolemia Venäjällä rekisteröitiin vuorokaudessa 134, joten kokonaismäärä on jo lähes 5 900. Tosiasiallisten kuolemantapausten määrän arvellaan olevan kuitenkin ilmoitettua korkeampi.

BBC: Brasilian terveysministeriö poisti kuukausien koronatiedot nettisivultaan

Brasilian terveysministeriö on BBC:n mukaan poistanut menneiden kuukausien koronatiedot viralliselta nettisivultaan. Ministeriö ilmoitti, että se aikoo raportoida vastedes vain vuorokauden aikana ilmenneistä tartunnoista ja kuolemista.

Presidentti Jair Bolsonaron mukaan aiemmat koronatapaukset eivät heijasta nykyhetken tilannetta.

Koronavirustartunnat lisääntyvät nopeasti runsasväkisessä Brasiliassa. Terveysministeriön tuoreimman tiedon mukaan vuorokaudessa todettiin 27 075 tartuntaa ja 904 kuolemaa, BBC uutisoi.

Brasilian tartuntojen määrä on toiseksi suurin maailmassa. Johns Hopkinsin yliopiston mukaan tartuntoja on vahvistettu yli 670 000. Edellä on vain Yhdysvallat. Koronaan liittyviä kuolemia on noin 36 000 eli noin 170 kuolemaa miljoonaa asukasta kohti.

Bolsonaroa on arvosteltu kriisin hoitamisesta. Hän on toistuvasti vähätellyt epidemiaa ja katsonut, etteivät rajoitukset ole tarpeen.