Maailmassa jo yli 400  000 koronakuolemaa – paavi sanoo pahimman olevan nyt ohi Italiassa

Maailman koronakuolemat ovat ylittäneet 400 000:n rajan. Johns Hopkinsin yliopiston mukaan koronaan liittyviä kuolemia oli Suomen aikaa iltapäivällä rekisteröity 400 135. Lähes 110 000 on kirjattu Yhdysvalloista. Britanniassa määrä on reilut 40 000 ja Brasiliassa noin 36 000.

Vahvistettujen koronatartuntojen määrä lähenee seitsemää miljoonaa. Johns Hopkinsin luku oli sunnuntaina iltapäivällä reilut 6 916 000.

"Älkää juhliko voittoa liian pian"

Italiaa pahasti koetelleen koronaviruskriisin pahimmat hetket alkavat olla ohi, lausui paavi Franciscus sunnuntaina pitämässään puheessa Vatikaanissa. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun paavi puhutteli uskovia terveyskriisin alkamisen jälkeen.

Lauantaina Vatikaani ilmoitti, ettei Vatikaanin työntekijöiden joukossa ole enää covid-19-tautitapauksia, sillä viimeinkin koronavirustartunnan saanut oli antanut negatiivisen testituloksen. Yhteensä 12 ihmistä Vatikaanissa oli saanut tartunnan.

– Teidän läsnäolonne aukiolla on merkki siitä, että epidemian akuutti vaihe Italiassa on ohi. Mutta olkaa varovaisia. Älkää juhliko voittoa liian pian, paavi lausui ja painotti edelleen etäisyyden pitämisen tärkeyttä.

Argentiinalainen paavi osoitti myötätuntoa koronaviruksen kanssa taisteleville Latinalaisen Amerikan maille, kuten Brasilialle ja Perulle. Hän muistutti, että valitettavasti monissa muissa maissa virus jatkaa tappamistaan.

– Viime perjantaina yhdessä maassa yksi ihminen kuoli joka minuutti. Kamalaa. Haluan välittää läheisyyteni näille kansoille, sairastuneille ja heidän perheilleen sekä kaikille heistä huolehtiville, hän sanoi.

Italian tiukat koronavirusrajoitukset tulivat voimaan maaliskuussa. Rajoitusten aikana paavi Franciscus puhui ihmisille videoiden välityksellä.

Myös asiantuntijat uskovat, että Italian koronavirustilanne on viimein saatu pääosin hallintaan.

Venäjällä rekisteröity miltei 470 000 tartuntaa

Venäjällä on todettu jälleen lähes 9 000 uutta koronavirustartuntaa, uutisoi muun muassa Interfax. Uutistoimiston mukaan vuorokautinen uusien tartuntojen määrä on kutakuinkin samalla tasolla jo kolmatta viikkoa.

Kaikkiaan Venäjällä on rekisteröity miltei 470 000 tartuntaa.

Koronakuolemia Venäjällä rekisteröitiin vuorokaudessa 134, joten kokonaismäärä on jo lähes 5 900. Tosiasiallisten kuolemantapausten määrän arvellaan olevan kuitenkin ilmoitettua korkeampi.

BBC: Brasilian terveysministeriö poisti kuukausien koronatiedot nettisivultaan

Brasilian terveysministeriö on BBC:n mukaan poistanut menneiden kuukausien koronatiedot viralliselta nettisivultaan. Ministeriö ilmoitti, että se aikoo raportoida vastedes vain vuorokauden aikana ilmenneistä tartunnoista ja kuolemista.

Presidentti Jair Bolsonaron mukaan aiemmat koronatapaukset eivät heijasta nykyhetken tilannetta.

Koronavirustartunnat lisääntyvät nopeasti runsasväkisessä Brasiliassa. Terveysministeriön tuoreimman tiedon mukaan vuorokaudessa todettiin 27 075 tartuntaa ja 904 kuolemaa, BBC uutisoi.

Brasilian tartuntojen määrä on toiseksi suurin maailmassa. Johns Hopkinsin yliopiston mukaan tartuntoja on vahvistettu yli 670 000. Edellä on vain Yhdysvallat. Koronaan liittyviä kuolemia on noin 36 000 eli noin 170 kuolemaa miljoonaa asukasta kohti.

Bolsonaroa on arvosteltu kriisin hoitamisesta. Hän on toistuvasti vähätellyt epidemiaa ja katsonut, etteivät rajoitukset ole tarpeen.