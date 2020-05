Maailmassa vahvistettu yli 3,5 miljoonaa koronatartuntaa

Maailmassa on vahvistettu jo yli 3,5 miljoonaa koronavirustartuntaa, kertoo uutistoimisto AFP laskelmiensa pohjalta. Tartunnoista vajaa puolet on Euroopassa ja noin kolmasosa Yhdysvalloissa.

Todellisuudessa tartuntojen määrä on paljon suurempi. Monissa maissa testaaminen on puutteellista ja vain vakavasti sairaita ihmisiä testataan, joten suuri osa tartunnoista on jäänyt havaitsematta.

Viime viikkoina monet maat ovat panostaneet testauskapasiteetin laajentamiseen.

Koronavirukseen on kuollut maailmanlaajuisesti yli 244 000 ihmistä, joista yli puolet Euroopassa.