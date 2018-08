Valtaosa niin turisteista kuin paikallisistakin on poistunut Indonesian Gili-saarilta sunnuntain maanjäristyksen jälkeen, Gili Trawanganin saarella asuva Susanna Pätäri kertoo.

– Itse olen tämän päivän vahtinut tuttujen australialaisten hotellia ja baaria, koska koko henkilökunta lähti pois. Jälkijäristyksiä tuli koko yön ajan ja pitkälle aamuun, mutta nyt ne ovat rauhoittuneet hieman, hän sanoo STT:lle.

Pienet Gili-saaret sijaitsevat aivan Lombok-saaren vieressä. Lombok kärsi maanjäristyksestä pahimmin.

Indonesian viranomaiset ovat kertoneet evakuoivansa noin 1 200 turistia Gili-saarilta. Turistien kansallisuuksista ei ole tarkkaa tietoa, mutta viranomaisten mukaan useimmat ovat ulkomaalaisia. Saaret ovat sukeltajien ja reppumatkailijoiden suosiossa.

Kaikki eivät kuitenkaan aio lähteä. Esimerkiksi Pätäri on jäämässä kotisaarelleen.

– Joitain ihmisiä täällä vielä on. Aika moni on meitä ulkomaalaisia, jotka asumme ja olemme töissä täällä. Sähköt ovat poikki eikä vettä tule, mutta olemme suunnitelleen hakevamme Lombokilta sapuskaa ja generaattorin polttoainetta. Tällä hetkellä olemme sekalaisella porukalla evakossa tuttujen hotellissa, Pätäri sanoo.

Suomalaisia on järistysalueella muutamia

Lombokin saarella on 28 ulkoministeriön tiedossa olevaa suomalaista matkailijaa. Konsuliasioiden yksikön Antti Putkosen mukaan ministeriön tiedossa ei ole, että suomalaisia olisi loukkaantunut.

– Alueella on joitakin matkailijoita, ja muutamia yhteydenottoja on tullut alueella olevilta ja heidän läheisiltään. Meidän tiedossamme ei ole, että mitään hätää olisi. Varmasti on säikäyttänyt, kertoo Putkonen.

– Minulla on sellainen tieto, että Gili-saarilta pois lähtevät lautat ovat ruuhkautuneet ja viranomaiset selvittävät lisälauttojen saamista. Lombokin lentokentälle on perustettu EU-maiden palvelupiste auttamaan alueelta lentoteitse poistuvia, Putkonen sanoo.

Läheisellä Balilla ministeriön tiedossa olevia suomalaismatkaajia on 170.

Lähes sata kuoli maanjäristyksessä

Lombokin saarella viranomaiset jatkavat selviytyjien etsimistä. Arviot kuolonuhreista vaihtelevat. Uutistoimisto AFP:n vahvistamien tietojen mukaan kuolleita olisi tähän mennessä löytynyt ainakin 98, mutta uutistoimisto DPA kertoo viranomaisten vahvistaneen ainakin 142 kuollutta.

Järistyksessä tuhoutui tuhansia rakennuksia, kuten moskeijoita ja kouluja. Pelastajat etsivät ihmisiä raunioista.

Maanjäristyksen voimakkuus oli 6,9, ja se tuntui myös viereisellä Balin saarella. Järistys aiheutti paniikkia niin turisteissa kuin paikallisissa sunnuntai-iltana. Moni vietti yönsä ulkona voimakkaiden, jopa 5,3 voimakkuuden, jälkijäristysten ravistellessa saarta.

Katastrofiviranomaisen mukaan alustava tsunamivaroitus lisäsi kauhua ja sai asukkaat hakeutumaan turvaan. Tsunamivaroitus peruttiin myöhemmin.

Valtaosa kuolonuhreista löytyi Lombokin pohjoispuolelta, kaukana tärkeimmistä turistikohteista, jotka sijaitsevat saaren eteläisissä ja läntisissä osissa.

Pelastusviranomaiset ovat ilmoittaneet, että Lombokin pääkaupunki Mataram kärsi pahasti. Paikalliset asukkaat kuvaavat tärähdyksen olleen voimakas. Tärähdys sai ihmiset kompuroimaan ulos rakennuksista.

Sähköt katkesivat suuressa osassa kaupunkia, ja osa potilaista evakuoitiin keskussairaalasta, silminnäkijät ja viranomaiset kertovat. Satoja potilaita hoidettiin vaurioituneiden sairaaloiden ulkopuolella.

Maanjäristys sattui viikko sen jälkeen kun voimakkuudeltaan 6,4 ollut järistys tappoi 17 ihmistä ja tuhosi satoja rakennuksia Lombokissa. Maanjäristys johti maanvyörymään, joka jätti vaeltajia loukkuun suosituilla patikointireiteillä vuoristossa.