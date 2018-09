Maanjäristys luhisti rakennuksia Japanissa, kymmeniä ihmisiä on kadoksissa

Japania on koetellut maanjäristys, jonka jäljiltä on kateissa kymmeniä ihmisiä. Rakennuksia on romahtanut, ja noin kolme miljoonaa kotia on ilman sähköä. Maanjäristys oli voimakkuudeltaan 6,6, ja sitä seurasi useita jälkijäristyksiä Hokkaidon saarella. Voimakas järistys aiheutti myös maanvyörymiä.

Maanjäristys iski samalle alueelle, jota aiemmin tällä viikolla koetteli hirmumyrsky.

– Teemme parhaamme ihmishenkien pelastamiseksi, kertoo pääministeri Shinzo Abe.

Ihmisiä on kehotettu seuraamaan televisiossa ja radiossa annettavia varoituksia. Maanjäristyksiä ja tsunameita tarkkaileva viranomainen varoittaa, että voimakkaita maanjäristyksiä seuraa usein kahden kolmen päivän aikana lisää suuria järistyksiä. Lisäksi riski talojen romahtamiseen ja maanvyörymiin on noussut.

Tsunamivaroitusta ei ole kuitenkaan annettu.

Maanjäristyksen takia kaikki Sapporon lentokentältä lähtevät lennot on peruttu ja junaliikenne on pysähdyksissä.