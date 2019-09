Maanviljelijöiden tilipäivä tulossa? Pohjoisten peltojen hinta saattaa nousta lähivuosikymmeninä hurjasti, katso Keski-Suomen arvio

Maatalousmaan arvo tulee putoamaan Etelä-Euroopassa paikoin jopa 60–80 prosenttia tämän vuosisadan loppuun mennessä, arvioi Euroopan ympäristöviraston (EEA) keskiviikkona julkistettu raportti ”Climate change adaptation in the agricultural sector in Europe”.

Raportin mukaan ilmastonmuutos ja erityisesti siihen liittyvä kuivien jaksojen lisääntyminen keväisin ja kesäisin tulee johtamaan suuriin ongelmiin Välimeren maiden maataloustuotannossa.

Raportti kehottaa sopeutumistoimien käynnistämiseen mahdollisimman pian.

Esimerkiksi Välimeren alueen viiniviljelylle voidaan saada jatkoaikaa muuttamalla sadonkorjuutapoja ja siirtämällä sadonkorjuuaikaa lähemmäs talvea, raportissa todetaan.

Ilmastonmuutos tulee paitsi pienentämään satoja myös johtamaan maataloustuotannon aktiivisuuden vähenemiseen etelässä heikentyneen kannattavuuden seurauksena. Osa Etelä-Euroopan pelloista jää kokonaan pois tuotantokäytöstä, raportti ennustaa.

Erityisesti ne lajikkeet, jotka eivät ole keinokastelun piirissä saattavat kärsiä nopeasti ja dramaattisesti. Näihin kuuluvat esimerkiksi vehnä, maissi ja sokerijuurikas, joiden tuotanto putoaa etelässä yhden mallinnoksen mukaan noin 50 prosenttia jo vuoteen 2050 mennessä.

Toisaalta ongelmiin voivat joutua yhtä lailla myös keinokastelua vaativat lajit, koska kasteluvesivarannot ovat niukkenemassa.

Tämä voi johtaa kuivuutta kestävien lajien suosimiseen yhä pohjoisempana. Viinilehdot vaihtuvat oliivipuihin Pohjois-Italiaa ja Keski-Ranskaa myöten.

Ruuan tuotanto on kuitenkin hyvin monimutkainen kokonaisuus, johon vaikuttaa lämpötilan ja kosteuden ohella moni muukin asia.

Yksi iso kysymys on se, missä määrin hiilidioksidin lisääntyminen ilmakehässä tulee vaikuttamaan maatalouden tuottavuuteen. Raportin mukaan se tulee kasvattamaan globaalisti satoja, mikä on hyvä asia maailman ruokahuollon kannalta. EU:n maatalouden suhteellista kilpailukykyä ilmiö saattaa kuitenkin jopa heikentää.

Euroopan maatalouden painopiste siirtyy raportin mukaan pohjoiseen, jossa kasvukausi pitenee. Pohjoisen pelloille odotetaan siksi merkittävää arvonnousua.

Esimerkiksi syysvehnä ja maissi levittäytyvät Pohjois-Eurooppaan ja viinintuotannon keskus voi siirtyä Itä-Eurooppaan. Toivoa ei silti pidä heittää etelässäkään, koska maataloutta on mahdollista sopeuttaa uusiin olosuhteisiin.

Mahdollisuuksia tarjoavat EEA:n mukaan erityisesti uusiin olosuhteisiin jalostetut lajikkeet, kehittyneemmät kastelutekniikat, peltojen reunavyöhykkeiden nykyistä tehokkaampi hyödyntämien, uutta teknologiaa – esimerkiksi drooneja ja satelliitteja – hyödyntävä täsmäviljely sekä tropiikin maista tuttu peltometsäviljely, jossa ruuantuotanto yhdistetään puuntuotantoon.

Näihin jo olemassa oleviin sopeutumiskeinoihin pitäisi tarttua nykyistä lujemmin ja luoda samalla uusia.

– Vaikka vähän edistystäkin on nähty, paljon enemmän pitäisi tehdä maataloussektorin sopeuttamiseksi, erityisesti tilojen tasolla, ja EU:n koko tulevaisuuspolitiikka pitäisi suunnitella siten, että se helpottaisi ja kiihdyttäisi tätä muutosta, toteaa EEA:n pääjohtaja Hans Bruyninckx.

EEA on EU:n erillisvirasto, jonka tehtävänä on tuottaa luotettavaa tietoa ympäristöasioista.