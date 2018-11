Pohjois-Kaliforniassa rajusti leviävä maastopalo on ajanut kymmeniätuhansia asukkaita kodeistaan ja tuhonnut useita rakennuksia. CNN:n mukaan palo leviää suunnilleen 80 jalkapallokentän verran minuutissa.

Yli 30 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Paradisen kaupungissa Pohjois-Kaliforniassa, kertoo San Francisco Chronicle.

Alueelle on julistettu hätätila. Varhain torstaiaamuna paikallista aikaa alkaneet maastopalot levisivät tuulen mukana muutamassa tunnissa yli 70 neliökilometrin alueelle. Muun muassa paikallinen sairaala, useita kouluja ja ainakin yksi päiväkoti on tyhjennetty palon tieltä. CNN:n mukaan useita asukkaita ja ainakin kaksi pelastuslaitoksen työntekijää on loukkaantunut palossa.

Alueelle on saapunut satoja pelastustyöntekijöitä.

Noin 26 000 asukkaan Paradise sijaitsee noin 130 kilometriä pohjoiseen Kalifornian pääkaupungista Sacramentosta. Asukkaat heräsivät vahvaan savunhajuun ja oranssiin pilveen, joka hidasti evakuointeja.

Kaupungin asukas Tanah Clunies-Ross kertoi CNN:lle, että hän ei nähnyt autoaan ulko-oveltaan paksun savupilven takia. Nainen pelastettiin kotioveltaan, sillä pihalle levinnyt palo esti tien autolle.

Monet ovat jakaneet sosiaalisessa mediassa dramaattisia kuvia alueelta ja pyytäneet ihmisiä auttamaan paksun savun tai tulen saartamilla teillä.

Alueella on aiemminkin ollut vakavia maastopaloja, kertoo BBC.