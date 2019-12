Maastopalojen piinaamassa Australiassa kiistellään vapaaehtoisille palomiehille maksettavista korvauksista – oppositio on vaatinut korvauksia, vallankahvassa oleva liberaalipuolue suhtautuu asiaan torjuvasti

Australiassa poliitikot vääntävät kättä vapaaehtoisille palomiehille maksettavista korvauksista. Asia on noussut esille rajujen maastopalojen piinatessa edelleen maata.

Opposition työväenpuolueen puheenjohtaja Anthony Albanese vaati jälleen tiistaina, että palomiehille pitäisi maksaa heidän jatkuvista ponnisteluistaan maastopalojen taltuttamiseksi.

– Jos joku on ollut ilman tuloja kuukausien ajan koska hän on ollut sammuttamassa paloja – ja tapasimme Bilpinissä erään joka oli ollut syyskuusta lähtien joka päivä sammutustöissä – se on kestämätöntä. Maalaisjärki kertoo sen, Albanese sanoi Guardianin mukaan.

Uuden Etelä-Walesin palolaitoksen johtaja Shane Fitzsimmons on sanonut, ettei vapaaehtoisille palomiehille voida alkaa maksaa. Albanese kertoi kuitenkin puhuneensa useiden vapaaehtoisten kanssa ja sanoi kaikkien olleen sitä mieltä, että korvaus olisi paikallaan.

Uuden Etelä-Walesin liberaalihallituksen hätätilanneministeri David Elliot kuitenkin sanoi, että opposition ehdottamat korvaukset palomiehille kaivaisivat maata vapaaehtoishengen alta ja mahdollisesti vahingoittaisivat sammutustöitä. Elliot muistutti, että palolaitos ei mitenkään pystyisi maksamaan kaikille 70 000 vapaaehtoiselleen.

– Se, joka sanoo, että meidän pitäisi maksaa heille, ei ymmärrä vapaaehtoisaatetta tässä maassa, Elliot sanoi Australian-lehdelle.

– Jos maksamme yhdelle vapaaehtoisorganisaatiolle, meidän täytyy maksaa niille kaikille. Se olisi hyvin vaikeaa.

Albanesen mukaan olisi erilaisia mahdollisia korvausmalleja. Valtio voisi esimerkiksi maksaa niille vapaaehtoisille jotka ovat joutuneet sulkemaan oman yrityksensä.

Pääministerikin toppuutteli korvauspuheita

Pääministeri Scott Morrisonin mukaan korvausten maksaminen palomiehille ei ole tällä hetkellä ykkösprioriteetti, eikä hallitus aio ryhtyä hätiköityihin toimenpiteisiin. Morrison sanoi ABC Newsin mukaan, että tärkeintä on keskittyä nyt palojen taltuttamiseen ja antaa palolaitoksille riittävät resurssit. Pääministeri syytti oppositiota maastopalojen käyttämisestä politiikan tekemiseen.

Maastopalokausi on ollut Australiassa tänä vuonna poikkeuksellisen raju pitkään jatkuneen kuivuuden ja kovien helteiden seurauksena. Useita ihmisiä on kuollut ja satoja koteja tuhoutunut. Maastopalojen aiheuttama savusumu on myös heikentänyt hengitysilmaa esimerkiksi Australian suurimmassa kaupungissa Sydneyssä.

Uuden Etelä-Walesin osavaltiossa oli tiistaina käynnissä noin 90 paloa, joita on sammuttamassa yli 2 000 palomiestä. Maastopaloja on myös Etelä-Australiassa, Queenslandissa ja Victoriassa. Sunnuntaina tuli tuhosi 72 kotia Etelä-Australiassa.