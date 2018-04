Macron: Vakuutin Trumpin olemaan vetäytymättä Syyriasta

Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo vakuuttaneensa presidentti Donald Trumpin siitä, ettei Yhdysvallat voi vetäytyä Syyrian konfliktista. Macron kertoi asiasta tv-kanava BFM:n haastattelussa.

– Kymmenen päivää sitten presidentti Trump sanoi, että Yhdysvaltojen pitää irtautua Syyriasta. Me vakuutimme hänet, että Yhdysvaltojen on pysyttävä. Me olemme vakuuttaneet hänet, että siellä on pysyttävä pitkään, Macron sanoi.

Macron vakuutti samalla, ettei Ranska ole julistanut sotaa Syyrian presidentti Bashar al-Assadia vastaan. Ranskan, Britannian ja Yhdysvaltojen yhdessä tekemät ilmaiskut Syyriaan olivat kuitenkin oikeutettuja ja perusteltuja, presidentti sanoi. Operaatio oli myös erittäin onnistunut.

– Heidän kemiallisten aseiden tuotantokykynsä on tuhottu, Macron vakuutti.

Macron arvosteli ankarasti Venäjää ja sanoi Venäjän kantavan osan vastuusta Syyrian Dumassa tehdystä kemiallisesta iskusta. Venäjä on järjestelmällisesti jarruttanut pyrkimyksiä estää kemiallisten aseiden käyttö, Macron sanoi.